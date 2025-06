EK navrhne zníženie cenového stropu na ruskú ropu

Brusel 10. júna (TASR) - Európska komisia plánuje navrhnúť nový súbor sankcií voči Moskve, ktorý bude zahŕňať zníženie cenového stropu na ruskú ropu a zákaz využívania infraštruktúry plynovodov Nord Stream. Uviedli to noviny Financial Times. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



V rámci navrhovaného sankčného balíka sa súčasný cenový strop na ruskú ropu na úrovni 60 USD (52,58 eura) za barel (159 litrov) má znížiť na 45 USD za barel. Okrem toho bude zakázané používanie ruskej energetickej infraštruktúry vrátane dvoch kľúčových plynovodov Nord Stream, ktoré smerujú po dne Baltického mora z Ruska do Európy. Navrhované sankcie sú súčasťou pokračujúceho úsilia Európskej komisie reagovať na kroky Moskvy na Ukrajine.



Návrh Európskej komisie ešte musí byť schválený a bude si vyžadovať súhlas všetkých členských štátov Európskej únie (EÚ). Dôsledky týchto navrhovaných sankcií na globálny trh s ropou a ruský energetický sektor sa ešte len uvidia.



(1 EUR = 1,141 USD)