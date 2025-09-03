< sekcia Ekonomika
EK navrhuje prijatie obchodných dohôd EÚ s Mercosurom a Mexikom
Obe dohody vytvoria exportné príležitosti v hodnote miliárd eur pre spoločnosti z EÚ.
Autor TASR
Brusel 3. septembra (TASR) - Európska komisia (EK) v stredu predložila Rade EÚ (členské štáty) návrhy na podpis a uzavretie Dohody o partnerstve medzi EÚ a Mercosurom (EMPA) a Modernizovanej globálnej dohody medzi EÚ a Mexikom (MGA). Informuje o tom spravodajca TASR. Obe dohody vytvoria exportné príležitosti v hodnote miliárd eur pre spoločnosti z EÚ, prispejú k hospodárskemu rastu a konkurencieschopnosti a podporia státisíce pracovných miest v Európe. Posilnia i hodnotové reťazce a Únii zaistia nové zdroje kritických surovín.
Predsedníčka EK Ursula von der Leyenová v správe pre médiá uviedla, že dohody s Mercosurom a Mexikom sú dôležitými míľnikmi pre hospodársku budúcnosť EÚ. „Podniky a agropotravinársky sektor EÚ využijú výhody nižších ciel a nižších nákladov, čo prispeje k hospodárskemu rastu a tvorbe pracovných miest,“ odkázala šéfka eurokomisie.
Dohoda s Argentínou, Brazíliou, Paraguajom a Uruguajom (partnerstvo medzi EÚ a Mercosurom) vytvorí najväčšiu zónu voľného obchodu na svete, ktorá bude pokrývať trh s vyše 700 miliónmi spotrebiteľov. Firmy z EÚ budú profitovať z nižších ciel. Odhaduje sa, že dohoda môže zvýšiť ročný vývoz EÚ do krajín Mercosuru až o 39 % (49 miliárd eur), čím podporí viac ako 440.000 pracovných miest v Európe. Clá Mercosuru pre vývoz z EÚ sa znížia aj na kľúčové priemyselné výrobky, ako sú automobily (teraz 35 %), stroje (14 - 20 %) a farmaceutické výrobky (do 14 %).
EMPA uľahčí spoločnostiam z EÚ investovanie do kľúčových dodávateľských reťazcov i do kritických surovín pri zachovaní vysokej úrovne ochrany životného prostredia a práce.
Očakáva sa, že vývoz agropotravinárskych výrobkov z EÚ do krajín Mercosuru vzrastie takmer o 50 %. Dohoda znižuje vysoké clá na kľúčové agropotravinárske výrobky EÚ, najmä víno a liehoviny (až o 35 %), čokoládu (20 %) a olivový olej (10 %). Dohoda ochráni autentické európske výrobky EÚ ochranou 344 zemepisných označení EÚ.
EMPA obmedzuje preferenčný dovoz agropotravinárskych výrobkov z Mercosuru na zlomok produkcie EÚ (1,5 % pre hovädzie mäso a 1,3 % pre hydinu). Zavádza silné opatrenia na ochranu európskych výrobkov pred akýmkoľvek škodlivým nárastom dovozu z Mercosuru.
Pôvodná obchodná dohoda s Mexikom je z roku 2000. Mexiko je druhým najväčším obchodným partnerom Únie v Latinskej Amerike. EÚ každoročne vyváža do Mexika tovar a služby za vyše 70 miliárd eur, čím podporuje okolo 630.000 pracovných miest.
Dohoda s Mexikom prospeje agrovývozcom z EÚ. Odstráni zostávajúce clá na vývoz agropotravinárskych výrobkov z EÚ do Mexika, ako sú syry, hydina, bravčové mäso, cestoviny, jablká, džemy, čokoláda a víno. To výrazne zvýši konkurencieschopnosť poľnohospodárskych výrobkov z EÚ v Mexiku. Európania budú mať chránených 568 tradičných potravín a nápojov (zemepisné označenia).
MGA poskytne Únii prístup ku kritickým surovinám (bizmut, antimón), čo bude prínosom pre strategické odvetvia v Európe.
Dohody EMPA a MGA si vyžadujú schválenie Európskym parlamentom a členskými štátmi predtým, ako môžu nadobudnúť platnosť.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
