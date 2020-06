EK navrhuje rozšíriť skúmanie zahraničných investícií

Brusel 4. júna (TASR) - Európska komisia (EK) navrhla rozšíriť skúmanie zahraničných investícií v členských štátoch s cieľom chrániť viac sektorov pred potenciálnymi kupcami z Číny. Vyplýva to z návrhu dokumentu, ktorý získali médiá.



Dohľad nad niektorými zahraničnými investíciami v štátoch Európskej únie (EÚ) sa začne v októbri a Komisia navrhla rozšíriť ho prostredníctvom právneho kroku aj na projekty v oblasti obrany, satelitných komunikácií a jadrovej energie.



Ak tento návrh vlády nezablokujú a bude prijatý, bude to ďalší krok na odrazenie dravej, štátom podporovanej snahy čínskej konkurencie ovládnuť priemyselné odvetvia a absorbovať know-how firiem z EÚ.



Vlády členských štátov Únie tiež hnevá, že Čína stále dostatočne neotvorila svoje hospodárstvo európskym firmám.



Samit EÚ-Čína plánovaný na september bol odložený, čiastočne v dôsledku pandémie nového koronavírusu, ale aj pre frustráciu v EÚ z dôvodu nedostatočného pokroku pri zvyšovaní európskych investícií v Číne.



Od 11. októbra, keď sa oznamujú zahraničné investície, budú vlády v EÚ povinné poskytnúť Komisii detaily o prevzatiach firiem v oblastiach, ako sú médiá, doprava a komunikácie.



V prípade, že bude schválený návrh EK o rozšírení skúmania investícií, bude táto analýza zahŕňať aj projekty spojené s obranou, nový program satelitnej komunikácie EÚ a projekt jadrovej fúzie v hodnote niekoľkých miliárd eur.



„Komisia zistila, že existuje niekoľko ďalších projektov a programov, ktoré sú dôležité pre bezpečnosť alebo verejný poriadok a ktoré by sa preto mali byť zahrnuté (do skúmania),“ uvádza sa v návrhu.



Transfer technológií EÚ do nečlenskej krajiny sa považuje za riziko pre strategické záujmy bloku v prípade niektorých technológií, ktoré sa čínske štátne firmy snažia získať.



Niektoré krajiny EÚ, ktoré podporujú väčšiu voľnosť v obchode, však môžu namietať. Proti tomuto návrhu sa môžu postaviť aj iní, ktorí profitovali z čínskych investícií.