EK navrhuje univerzálnu nabíjačku pre mobily a elektronické zariadenia

Brusel 23. septembra (TASR) - Európska komisia (EK) podnikla vo štvrtok dôležitý krok proti hromadeniu odpadu z elektrických a elektronických zariadení (e-waste) a komplikáciám pre spotrebiteľov spôsobeným ponukou na trhu rôznych nekompatibilných nabíjačiek elektronických zariadení.



Komisia pripomenula, že vďaka rokom spolupráce s priemyslom posledné desaťročie prinieslo zníženie počtu nabíjačiek mobilných telefónov z 30 na tri, nepodarilo sa však dosiahnuť komplexné riešenie. Komisia preto predkladá legislatívny návrh s cieľom stanoviť spoločné riešenie nabíjania všetkých vhodných zariadení. Vďaka návrhu EK budú môcť európski spotrebitelia používať jednu nabíjačku pre všetku svoju prenosnú elektroniku.



Novým návrhom revidovanej smernice o rádiových zariadeniach sa budú harmonizovať nabíjacie porty a technológia rýchlonabíjania: USB-C sa stane štandardným portom pre všetky smartfóny, tablety, fotoaparáty, slúchadlá, prenosné reproduktory a prenosné herné konzoly. Harmonizovaná technológia rýchlonabíjania zabráni tomu, aby rôzni výrobcovia obmedzovali rýchlosť nabíjania a zabezpečí, aby bola rýchlosť nabíjania rovnaká pri používaní akejkoľvek kompatibilnej nabíjačky.



Komisia zároveň navrhla oddeliť predaj nabíjačiek od predaja elektronických zariadení. Zlepšia sa tým podmienky pre spotrebiteľov a zníži sa environmentálna stopa súvisiaca s výrobou a likvidáciou nabíjačiek. Odhaduje sa, že znížením výroby a likvidácie nových nabíjačiek sa množstvo elektroodpadu zníži o takmer tisíc ton ročne.



Výkonná podpredsedníčka EK pre digitalizáciu Margrethe Vestagerová v tejto súvislosti uviedla, že spotrebiteľom dlho prekážal stav s nekompatibilnými nabíjačkami, ktoré sa im hromadili v zásuvkách. "Výrobné odvetvie malo dosť času na to, aby prišlo s vlastnými riešeniami. Je načase prijať legislatívne opatrenia pre univerzálnu nabíjačku, čo je dôležitý prínos pre spotrebiteľov a životné prostredie a je to v súlade s našimi zelenými a digitálnymi ambíciami," opísala situáciu.



Komisia presadzuje aj lepšiu informovanosť spotrebiteľov. Výrobcovia budú musieť poskytnúť relevantné informácie o účinnosti nabíjania vrátane informácií o výkone, ktorý si zariadenie vyžaduje, a či podporuje rýchlonabíjanie. Spolu s ostatnými opatreniami by to pre spotrebiteľov znamenalo, že si nebudú musieť zakaždým kupovať nové nabíjačky a usporia 250 miliónov eur za nákupy nabíjačiek, ktoré nepotrebujú.



Štvrtkový návrh revidovanej smernice o rádiových zariadeniach musí prejsť legislatívnym postupom cez Európsky parlament a Radu EÚ. Prechodné obdobie 24 mesiacov od dátumu prijatia smernice poskytne výrobnému odvetviu dosť času na prispôsobenie sa novej situácii.



Podľa údajov EK v roku 2020 bolo v Únii predaných okolo 420 miliónov mobilných telefónov a iných prenosných elektronických zariadení. V priemere spotrebitelia vlastnia približne tri nabíjačky, z ktorých pravidelne používajú dve. Až 38 % spotrebiteľov uvádza, že sa aspoň raz ocitli v situácii, keď si nemohli nabiť svoj mobilný telefón, pretože nemali po ruke kompatibilné nabíjačky. Európania ročne zaplatia približne 2,4 miliardy eur na samostatné nabíjačky, ktoré sa nepredávajú spolu s elektronickými zariadeniami a podľa odhadov až 11.000 ton elektroodpadu každoročne pripadne len na vyhodené a nepoužívané nabíjačky.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)