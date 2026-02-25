< sekcia Ekonomika
EK navrhuje začať rokovania o rozšírení roamingu EÚ na západný Balkán
Autor TASR
Brusel 25. februára (TASR) - Európska komisia (EK) v stredu navrhla začať rokovania s Albánskom, Bosnou a Hercegovinou, Čiernou Horou, Kosovom, so Severným Macedónskom a Srbskom s cieľom začleniť ich do režimu EÚ „Roaming za vnútroštátne ceny“. Informuje o tom spravodajca TASR.
Komisia pripomenula, že po uzavretí dohôd s každým zo západobalkánskych partnerov a po ich úplnom zosúladení s pravidlami EÚ v oblasti roamingu budú môcť ľudia cestujúci medzi EÚ a západným Balkánom telefonovať, posielať textové správy a využívať mobilné dáta bez roamingových príplatkov.
V praxi to znamená plynulú prepojenosť pri domácich sadzbách nielen pre občanov a podniky zo západného Balkánu, ktorí navštevujú EÚ, ale aj pre cestujúcich z krajín EÚ po západnom Balkáne.
Vďaka tejto dohode budú môcť ľudia a spoločnosti na oboch stranách ľahšie a cenovo dostupnejšie zostať v kontakte počas pobytu v zahraničí na účely štúdia, práce alebo dovolenky.
„Dnes podnikáme významný krok na ceste partnerov zo západného Balkánu k pripojeniu sa k roamingovej rodine EÚ. Je to dobrá správa pre občanov aj pre podniky,“ uviedla v správe pre médiá výkonná podpredsedníčka EK pre technologickú suverenitu, bezpečnosť a demokraciu Henna Virkkunenová.
Návrhom mandátov na rokovania, ktorý bol v stredu prijatý, EK žiada Radu EÚ (členské štáty) o poverenie začať rokovania s partnermi zo západného Balkánu. Po odobrení Radou EÚ bude eurokomisia rokovať o dvojstranných dohodách s každým partnerom zo západného Balkánu. Ak sa dohody úspešne uzavrú, pripravia pôdu na to, aby sa región západného Balkánu stal súčasťou oblasti „Roaming za vnútroštátne ceny“ EÚ.
Cieľom EK je nadviazať na už existujúce dobrovoľné roamingové záväzky medzi niektorými mobilnými operátormi v EÚ a na západnom Balkáne a zmodernizovať ich.
Podľa správy EK je tento návrh konkrétnym príkladom prístupu EÚ k postupnej integrácii kandidátskych krajín pred ich vstupom do EÚ tak, ako sa to stanovuje v pláne rastu pre západný Balkán na rok 2023. Plán rastu prináša výhody členstva v EÚ postupnou integráciou partnerov zo západného Balkánu do jednotného trhu eurobloku, čo znamená hmatateľné výhody pre občanov a podniky ešte pred samotným vstupom do Únie.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
(spravodajca TASR Jaromír Novak)