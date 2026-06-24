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EK navrhuje zjednodušiť pravidlá v oblasti zdaňovania firiem v EÚ
„Európa potrebuje jednoduchšie pravidlá, ktoré prinesú lepšie výsledky,“ vyhlásil európsky komisár pre hospodárstvo Valdis Dombrovskis.
Autor TASR
Brusel 24. júna (TASR) - Európska komisia (EK) navrhuje zmeniť niektoré pravidlá tákajúce sa zdaňovania firiem v Európskej únii s cieľom znížiť administratívne náklady. „Európa potrebuje jednoduchšie pravidlá, ktoré prinesú lepšie výsledky,“ vyhlásil v stredu európsky komisár pre hospodárstvo Valdis Dombrovskis. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
„Naše návrhy na zjednodušenie daní ponúkajú riešenia, ktoré radikálne zlepšia prehľadnosť a právnu istotu pre podniky aj daňové správy,“ povedal eurokomisár a dodal, že navrhované zmeny majú podnikom ušetriť takmer 8 miliárd eur ročne vrátane úspor na administratívnych nákladoch v objeme 3,3 miliardy eur. Plánované zmeny majú tiež podporiť investície a hospodársku aktivitu naprieč hranicami členských štátov.
Zrážková daň z výplaty dividend, úrokov a licenčných poplatkov medzi spoločnosťami so sídlom v rôznych krajinách EÚ by sa už neplatila, čo by podľa Komisie prinieslo úspory v rozsahu približne 5,3 miliardy eur ročne. Medzi ďalšie navrhované zmeny patrí odstránenie obmedzení pre investície na vnútornom trhu EÚ, zrušenia prekrývajúcich sa právnych predpisov a zmiernenie požiadaviek na predkladanie správ pre niektoré nadnárodné spoločnosti.
Navrhované zmeny si ešte vyžadujú prerokovanie v Európskom parlamente (EP) a následne odsúhlasenie zo strany členských štátov EÚ.
„Naše návrhy na zjednodušenie daní ponúkajú riešenia, ktoré radikálne zlepšia prehľadnosť a právnu istotu pre podniky aj daňové správy,“ povedal eurokomisár a dodal, že navrhované zmeny majú podnikom ušetriť takmer 8 miliárd eur ročne vrátane úspor na administratívnych nákladoch v objeme 3,3 miliardy eur. Plánované zmeny majú tiež podporiť investície a hospodársku aktivitu naprieč hranicami členských štátov.
Zrážková daň z výplaty dividend, úrokov a licenčných poplatkov medzi spoločnosťami so sídlom v rôznych krajinách EÚ by sa už neplatila, čo by podľa Komisie prinieslo úspory v rozsahu približne 5,3 miliardy eur ročne. Medzi ďalšie navrhované zmeny patrí odstránenie obmedzení pre investície na vnútornom trhu EÚ, zrušenia prekrývajúcich sa právnych predpisov a zmiernenie požiadaviek na predkladanie správ pre niektoré nadnárodné spoločnosti.
Navrhované zmeny si ešte vyžadujú prerokovanie v Európskom parlamente (EP) a následne odsúhlasenie zo strany členských štátov EÚ.