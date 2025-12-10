< sekcia Ekonomika
EK navrhuje zjednodušiť predpisy pre priemyselné emisie
Komisia spresnila, že navrhované zmeny prispejú k zníženiu administratívnej záťaže pre podniky a zachovajú ambiciózne ciele EÚ v oblasti ochrany životného prostredia a ľudského zdravia.
Autor TASR
Brusel 10. decembra (TASR) - Európska komisia (EK) v stredu predstavila balík opatrení na zjednodušenie environmentálnych právnych predpisov v oblastiach priemyselných emisií, obehového hospodárstva, environmentálnych posudzovaní a geopriestorových údajov. Na správu EK upozornil spravodajca TASR.
Komisia spresnila, že navrhované zmeny prispejú k zníženiu administratívnej záťaže pre podniky a zachovajú ambiciózne ciele EÚ v oblasti ochrany životného prostredia a ľudského zdravia. Zrýchlia a zjednodušia procesy povoľovania pre všetky projekty, najmä v strategických sektoroch, ako sú strategické digitálne projekty, projekty v oblasti kritických surovín a dostupné bývanie, čím sa uľahčí prechod na čisté a digitálne hospodárstvo v EÚ.
Očakáva sa, že európske podniky vďaka tomuto návrhu ušetria približne jednu miliardu eur ročne, čím sa ročné administratívne úspory vyplývajúce z doterajších súhrnných opatrení a iniciatív EK zvýšia na takmer 11 miliárd eur ročne.
Nový balík zjednodušení pozostáva zo šiestich legislatívnych návrhov. Kľúčové prvky návrhu sa týkajú zjednodušeného environmentálneho posudzovania pre udeľovanie povolení, zjednodušených noriem priemyselných emisií pre priemysel a poľnohospodárov, účinnejších digitálnych riešení pre nebezpečné látky vo výrobkoch, zjednodušenia rozšírenej zodpovednosti výrobcu (EPR) a uľahčenia prístupu ku geopriestorovým údajom.
Komisia sa zaviazala, že proces zjednodušovania bude pokračovať v nasledujúcich rokoch so zameraním na záťažové testovanie, usmernenia a zlepšovanie existujúcich právnych predpisov. Napríklad rámcová smernica o vode bude preskúmaná a revidovaná v roku 2026 a revíziou rámcovej smernice o morskej stratégii sa EK bude tiež snažiť zlepšiť súlad s legislatívou EÚ v oblasti sladkej vody. Okrem toho zákon o obehovom hospodárstve plánovaný na rok 2026 prinesie jednoduchšie harmonizované pravidlá a nižšie náklady na cezhraničné obehové činnosti.
V stredu predstavený legislatívny návrh bude teraz predložený na schválenie a na prijatie Európskemu parlamentu a Rade EÚ (členské štáty).
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Komisia spresnila, že navrhované zmeny prispejú k zníženiu administratívnej záťaže pre podniky a zachovajú ambiciózne ciele EÚ v oblasti ochrany životného prostredia a ľudského zdravia. Zrýchlia a zjednodušia procesy povoľovania pre všetky projekty, najmä v strategických sektoroch, ako sú strategické digitálne projekty, projekty v oblasti kritických surovín a dostupné bývanie, čím sa uľahčí prechod na čisté a digitálne hospodárstvo v EÚ.
Očakáva sa, že európske podniky vďaka tomuto návrhu ušetria približne jednu miliardu eur ročne, čím sa ročné administratívne úspory vyplývajúce z doterajších súhrnných opatrení a iniciatív EK zvýšia na takmer 11 miliárd eur ročne.
Nový balík zjednodušení pozostáva zo šiestich legislatívnych návrhov. Kľúčové prvky návrhu sa týkajú zjednodušeného environmentálneho posudzovania pre udeľovanie povolení, zjednodušených noriem priemyselných emisií pre priemysel a poľnohospodárov, účinnejších digitálnych riešení pre nebezpečné látky vo výrobkoch, zjednodušenia rozšírenej zodpovednosti výrobcu (EPR) a uľahčenia prístupu ku geopriestorovým údajom.
Komisia sa zaviazala, že proces zjednodušovania bude pokračovať v nasledujúcich rokoch so zameraním na záťažové testovanie, usmernenia a zlepšovanie existujúcich právnych predpisov. Napríklad rámcová smernica o vode bude preskúmaná a revidovaná v roku 2026 a revíziou rámcovej smernice o morskej stratégii sa EK bude tiež snažiť zlepšiť súlad s legislatívou EÚ v oblasti sladkej vody. Okrem toho zákon o obehovom hospodárstve plánovaný na rok 2026 prinesie jednoduchšie harmonizované pravidlá a nižšie náklady na cezhraničné obehové činnosti.
V stredu predstavený legislatívny návrh bude teraz predložený na schválenie a na prijatie Európskemu parlamentu a Rade EÚ (členské štáty).
(spravodajca TASR Jaromír Novak)