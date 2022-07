EK navrhuje zníženie spotreby plynu v EÚ počas zimy o 15 %

Brusel 20. júla (TASR) - Európska komisia (EK) navrhuje koordinované zníženie spotreby plynu v Európe do najbližšej jari o 15 % a urýchliť prácu na diverzifikácii dovozu energií. Dôvodom je riziko ďalšieho obmedzenia dodávok z Ruska, ktoré využíva export plynu ako zbraň.



Rýchle prijatie preventívnych opatrení môže znížiť riziko ohrozujúce Európu aj náklady v prípade ďalšieho alebo úplného výpadku dodávok ruského plynu a zvýši energetickú bezpečnosť Európy, uviedla EK.



EK preto predkladá nový legislatívny nástroj a plán zníženia dopytu plynu v Európe. Cieľom je obmedzenie spotreby o 15 %. "Všetci spotrebitelia, verejné inštitúcie, domácnosti, vlastníci verejných budov, dodávatelia energií a priemysel môžu a mali by prijať opatrenia na šetrenie plynom."



EK navrhuje novú reguláciu týkajúcu sa opatrení koordinovaného zníženia dopytu. Cieľom stanoveným pre všetky členské štáty je obmedzenie dopytu po plyne v období od 1. augusta 2022 do 31. marca 2023 o 15 %. Nová regulácia dáva EK tiež možnosť, aby po konzultácii so všetkými členskými štátmi deklarovala úniový stav pohotovosti týkajúci sa bezpečnosti dodávok a nariadila členským štátom zníženie spotreby. K vyhláseniu stavu pohotovosti môže prísť v prípade vysokého rizika rozsiahleho nedostatku plynu alebo mimoriadne vysokého dopytu po plyne.



Členské štáty tiež majú do konca septembra aktualizovať svoje núdzové plány, aby ukázali EK, akým spôsobom chcú splniť cieľ redukcie spotreby, a každé dva mesiace majú EK predkladať správy o pokroku v tejto oblasti.



EK tiež prijala na pomoc členským štátom s plnením nevyhnutného zníženia spotreby plán obmedzenia dopytu, ktorý prekladá opatrenia, princípy a kritériá koordinovaného zníženia spotreby. Plán sa sústredí na nahradenie plynu inými palivami aj na úspory energií vo všetkých sektoroch. Cieľom je zabezpečenie dodávok pre domácnosti a životne dôležitých spotrebiteľov, ako sú napríklad nemocnice, ale aj odvetvia dôležité na zabezpečenie základných tovarov a služieb. Plán navrhovaný EK vychádza z konzultácií s členskými štátmi a predstaviteľmi priemyslu.



Prioritou zostáva prechod na obnoviteľné zdroje alebo ekologickejšie alternatívy. Dočasne zrejme tiež bude potrebný prechod na uhlie, ropu alebo jadro. Trhové opatrenia môžu zmierniť riziká ohrozujúce spoločnosť a ekonomiku. Členské štáty napríklad môžu spustiť aukcie alebo tendre, ktoré by stimulovali zníženie spotreby v priemysle.



Ďalším dôležitým pilierom úspory energií je obmedzenie kúrenia a klimatizácie. EK vyzvala všetky členské štáty EÚ, aby spustili verejné kampane na zvýšenie povedomia verejnosti a propagáciu úspor energií.