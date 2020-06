Nehodovosť na cestách EÚ si vlani vyžiadala viac ako 20 000 úmrtí

Brusel 11. júna (TASR) – V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi prišlo vlani o život na cestách členských krajín EÚ menej ľudí. Uviedla Európska komisia. Podľa jej odhadov v roku 2019 pri dopravných nehodách zomrelo 22 800 ľudí, čo je takmer o 7000 menej úmrtí ako v roku 2010, čiže pokles o 23 percent.



V porovnaní s rokom 2018 počet obetí dopravných nehôd v EÚ klesol o 2 %. Európa má v priemere 51 úmrtí v dôsledku nehôd na cestách na jeden milión obyvateľov a pokiaľ ide o bezpečnosť cestnej premávky je zďaleka najbezpečnejšou oblasťou na svete.



Eurokomisárka pre dopravu Adina Valeanová v tejto súvislosti pripomenula, že cieľom EÚ je do roku 2050 zaznamenať nulovú úmrtnosť na európskych cestách, čo sa týka aj vážnych zranení.



"Do roku 2030 sa zameriavame na 50-percentné zníženie počtu úmrtí a vážnych zranení a vieme, že náš cieľ je dosiahnuteľný. EÚ v minulosti zaznamenala výrazný pokles počtu smrteľných nehôd na cestách, v posledných rokoch tento vývoj stagnuje.



Okrem toho rozdiely medzi krajinami zostávajú obrovské. Náš cieľ dosiahneme iba kombináciou legislatívnych opatrení, primeraného financovania, noriem pre vozidlá a infraštruktúru, digitalizácie a výmeny osvedčených postupov," opísala situáciu v správe pre médiá.



Podľa správy EK všeobecný trend pri počte smrteľných nehôd je klesajúci. Osem členských štátov zaznamenalo v roku 2019 najnižší počet úmrtí vo svojej histórii: Fínsko, Francúzsko, Grécko, Chorvátsko, Lotyšsko, Luxembursko, Nemecko a Švédsko. Vo väčšine krajín sa však pokrok spomalil. V dôsledku toho nebude splnený cieľ EÚ znížiť počet úmrtí na cestách o polovicu medzi rokom 2010 a koncom roku 2020.



Aj keď je pravdepodobné, že v roku 2020 bude po krízových opatreniach prijatých na boj proti pandémii koronavírusu podstatne menej smrteľných nehôd na európskych cestách, ani to nebude stačiť na splnenie cieľov pre dekádu 2010 - 2020.



V krajinách s najhoršou štatistikou v tejto oblasti je stále štyrikrát viac úmrtí ako v krajinách, ktorým sa nehodovosť na cestách darí znižovať.



Najbezpečnejšie cesty boli vlani vo Švédsku (22 mŕtvych na milión obyvateľov) a v Írsku (29/milión), zatiaľ čo smutnými rekordérmi boli Rumunsko (96/milión), Bulharsko (89/milión) a Poľsko (77/milión).



Priemer EÚ bol na úrovni 51 úmrtí na milión obyvateľov, čo platí aj v prípade Slovenska. V roku 2018 sa však SR v tomto smere darilo lepšie (48/milión), čo znamená medziročný nárast smrteľných dopraných nehôd o 7 %. Voči stavu z roku 2010 (65/milión) však v prípade Slovenska ide o 25-percentný pokles úmrtí.



Niektoré krajiny EÚ vlani zaznamenali obrovský pokrok. Týka sa to najmä Estónska, Grécka, Chorvátska, Írska, Litvy, Lotyšska, Portugalska a Španielska, ktoré zaznamenali vyššie než priemerné zníženie počtu úmrtí na cestách (od 30 do 40 %).



Komisia upozornila, že ku každému stratenému ľudskému životu na európskych cestách možno priradiť ďalších päť ľudí, ktorí utrpeli vážne zranenia s následkami, ktoré zmenia ich život. V roku 2019 sa to týkalo okolo 120 000 ľudí. Podľa odhadov EK externé náklady spojené s dopravnými nehodami sa pohybujú okolo 280 miliárd eur ročne, čo znamená približne 2 % HDP EÚ.