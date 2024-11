EK: Nemecká ekonomika sa bude vyvíjať horšie než ekonomika eurozóny

Berlín/Brusel 15. novembra (TASR) - Vývoj nemeckej ekonomiky bude naďalej podstatne horší než v prípade celej eurozóny, pričom táto situácia bude pretrvávať až do konca roka 2026. Poukázala na to Európska komisia (EK), ktorá v piatok zverejnila svoju jesennú prognózu vývoja ekonomiky menového bloku a celej Európskej únie. TASR o tom informuje na základe údajov EK a správy agentúry Reuters.



EK v novej prognóze potvrdila pôvodný odhad tohtoročného rastu v rámci celej eurozóny na 0,8 %. V prípade Nemecka však počíta s poklesom ekonomiky o 0,1 %, zatiaľ čo v jarnej prognóze očakávala na tejto úrovni rast.



"Vysoká neistota sa odráža na spotrebe a investíciách. Navyše sa zhoršili aj vyhliadky v oblasti obchodu, keďže globálny dopyt po priemyselných produktoch klesá," uviedla EK.



Nemecko, tretia najväčšia ekonomika sveta, zaostáva za priemerom rastu Európskej únie už od roku 2021 a podľa zverejnených odhadov EK v roku 2024 zaznamená druhý celoročný pokles hospodárstva po sebe. To znamená najhorší vývoj spomedzi siedmich najväčších ekonomík sveta, ktoré tvoria skupinu známu ako G7.



Na budúci rok by aj vďaka rastúcej domácej spotrebe mala ekonomika Nemecka dosiahnuť rast. Aj v tomto prípade však EK prognózu zhoršila. Pôvodne počítala s rastom o 1 %, teraz odhaduje, že to bude o 0,7 %. V roku 2026 by ekonomika mala rast zrýchliť na 1,3 %. Stále to však bude pod úrovňou očakávaného rastu pre celú eurozónu, ktorý EK stanovila na 1,6 %.