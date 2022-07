EK nepočíta, že prevádzka plynovodu Nord Stream 1 sa vo štvrtok obnoví

Brusel 19. júla (TASR) - Európska komisia (EK) neočakáva, že prevádzka plynovodu Nord Stream 1 sa obnoví vo štvrtok (21. 7.). Plánovaná každoročná 10-dňová údržba by sa mala skončiť vo štvrtok. Podľa komisára EÚ pre rozpočet Johannesa Hahna EK nepočíta s obnovením prevádzky plynovodu v plánovanom termíne.



"Pracujeme s predpokladom, že sa nevráti do prevádzky," citoval Hahna americký denník Wall Street Journal (WSJ).



Agentúra Reuters v pondelok (18. 7.) zverejnila správu, podľa ktorej ruský koncern Gazprom vyhlásil takzvaný stav vyššej moci (force majeure) na dodávky zemného plynu do Európy. Gazprom v liste zákazníkom uviedol, že pre mimoriadne okolnosti, ktoré nie sú pod jeho kontrolou, nedokáže plniť svoje záväzky týkajúce sa dodávok, pričom klauzula vyššej moci sa vzťahuje retroaktívne na dodávky plynu od 14. júna. List sa má týkať dodávok prostredníctvom plynovodu Nord Stream 1.



Uniper pre CNBC potvrdil, že Gazprom si nárokuje force majeure na dodávky plynu. Nemecký koncern dodal, že tento nárok považuje za neoprávnený.



"Je pravdou, že sme dostali list od Gazprom Exportu, v ktorom si táto firma retroaktívne nárokuje force majeure na minulé a aktuálne deficity týkajúce sa dodávok plynu. Považujeme tento nárok za neoprávnený a formálne sme odmietli požiadavku na uznanie force majeure," uviedol hovorca Uniperu Lucas Wintgens.



Aj ďalšia nemecká spoločnosť RWE pre CNB potvrdila, že dostala od Gazpromu list, v ktorom vyhlasuje vyššiu moc na dodávky plynu.