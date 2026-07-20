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EK objasňuje, ako implementovať pravidlá na zníženie emisií metánu
Komisia pripomenula, že konflikt na Blízkom východe prinútil EÚ súťažiť o dodávky na svetových trhoch s ropou a plynom, kde došlo k výraznému zvýšeniu cien.
Autor TASR
Brusel 20. júla (TASR) - Európska komisia (EK) v pondelok poskytla objasnenie, ako účinne implementovať pravidlá Európskej únie (EÚ) na zníženie emisií metánu. Informuje o tom spravodajca TASR.
Komisia pripomenula, že konflikt na Blízkom východe prinútil EÚ súťažiť o dodávky na svetových trhoch s ropou a plynom, kde došlo k výraznému zvýšeniu cien. Vzhľadom na globálnu neistotu a napätie na energetických trhoch EK spolupracuje s členskými štátmi a priemyslom, aby zabezpečila, že implementácia nariadenia EÚ o znížení emisií metánu v energetickom sektore neohrozí bezpečnosť dodávok v Európe a je pripravená prijať ďalšie opatrenia, ak v nasledujúcich mesiacoch bude ohrozená bezpečnosť dodávok.
Exekutíva EÚ spresnila, že v úzkej spolupráci s členskými štátmi pozorne monitoruje dodávky na európsky trh. S cieľom predvídať možné riziká a riešiť ťažkosti pri implementácii pravidiel EK predložila dve odporúčania, ktoré majú krajinám EÚ pomôcť pri riešení súladu s predpismi a pri riešení sankčných režimov. Tieto odporúčania pomôžu vytvoriť predvídateľný a spoľahlivý rámec pre implementovanie nariadenia EÚ o metáne. Toto nariadenie EK považuje za kľúčový nástroj na zníženie škodlivých emisií a na posilnenie bezpečnosti dodávok riešením únikov metánu.
Odporúčania eurokomisie uznávajú potrebu znížiť emisie metánu zjednodušeným a nákladovo efektívnym spôsobom s cieľom chrániť životné prostredie aj energetickú bezpečnosť.
Prvé odporúčanie prináša istotu a jasnosť dovozcom, dodávateľom a členským štátom v oblasti dodržiavania povinností v nariadení, ktoré nadobudne účinnosť 1. januára 2027. Poskytuje usmernenia k riešeniam dodržiavania predpisov, ktoré môžu dovozcovia použiť na preukázanie súladu s predpismi vnútroštátnym orgánom a stanovuje kritériá, ktoré by členské štáty mali používať pri posudzovaní riešení. Odporúčanie nevyžaduje fyzické sledovanie konkrétnych molekúl, dodávok alebo nákladov.
Väčšina členských štátov EÚ zatiaľ nezaviedla sankčné režimy a spoločnosti nie sú schopné posúdiť riziká spojené so získavaním potenciálne nevyhovujúcej ropy a plynu. To vytvára neistotu.
Druhé odporúčanie EK preto objasňuje pozastavenie pokút členskými štátmi za nedodržiavanie predpisov. Objasňuje, že sankcie tak, ako ich vyžaduje nariadenie, musia zostať primerané a nesmú ohroziť bezpečnosť dodávok. Odporúča členským štátom, aby pozastavili sankcie za nedodržiavanie predpisov na tri roky (2027 až 2029), aby sa predišlo prerušeniu dodávok.
Nariadenie EÚ o metáne, prijaté v roku 2024, je prvým komplexným právnym predpisom na svete, ktorý reguluje aj emisie metánu súvisiace s dovozom ropy, plynu a uhlia. Vzťahuje sa na domácu produkciu, prepravu a spracovanie, ako aj na dovoz. Implementácia požiadaviek na dovoz je postupná, pričom požiadavky na monitorovanie emisií sa začnú uplatňovať od 1. januára 2027.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Komisia pripomenula, že konflikt na Blízkom východe prinútil EÚ súťažiť o dodávky na svetových trhoch s ropou a plynom, kde došlo k výraznému zvýšeniu cien. Vzhľadom na globálnu neistotu a napätie na energetických trhoch EK spolupracuje s členskými štátmi a priemyslom, aby zabezpečila, že implementácia nariadenia EÚ o znížení emisií metánu v energetickom sektore neohrozí bezpečnosť dodávok v Európe a je pripravená prijať ďalšie opatrenia, ak v nasledujúcich mesiacoch bude ohrozená bezpečnosť dodávok.
Exekutíva EÚ spresnila, že v úzkej spolupráci s členskými štátmi pozorne monitoruje dodávky na európsky trh. S cieľom predvídať možné riziká a riešiť ťažkosti pri implementácii pravidiel EK predložila dve odporúčania, ktoré majú krajinám EÚ pomôcť pri riešení súladu s predpismi a pri riešení sankčných režimov. Tieto odporúčania pomôžu vytvoriť predvídateľný a spoľahlivý rámec pre implementovanie nariadenia EÚ o metáne. Toto nariadenie EK považuje za kľúčový nástroj na zníženie škodlivých emisií a na posilnenie bezpečnosti dodávok riešením únikov metánu.
Odporúčania eurokomisie uznávajú potrebu znížiť emisie metánu zjednodušeným a nákladovo efektívnym spôsobom s cieľom chrániť životné prostredie aj energetickú bezpečnosť.
Prvé odporúčanie prináša istotu a jasnosť dovozcom, dodávateľom a členským štátom v oblasti dodržiavania povinností v nariadení, ktoré nadobudne účinnosť 1. januára 2027. Poskytuje usmernenia k riešeniam dodržiavania predpisov, ktoré môžu dovozcovia použiť na preukázanie súladu s predpismi vnútroštátnym orgánom a stanovuje kritériá, ktoré by členské štáty mali používať pri posudzovaní riešení. Odporúčanie nevyžaduje fyzické sledovanie konkrétnych molekúl, dodávok alebo nákladov.
Väčšina členských štátov EÚ zatiaľ nezaviedla sankčné režimy a spoločnosti nie sú schopné posúdiť riziká spojené so získavaním potenciálne nevyhovujúcej ropy a plynu. To vytvára neistotu.
Druhé odporúčanie EK preto objasňuje pozastavenie pokút členskými štátmi za nedodržiavanie predpisov. Objasňuje, že sankcie tak, ako ich vyžaduje nariadenie, musia zostať primerané a nesmú ohroziť bezpečnosť dodávok. Odporúča členským štátom, aby pozastavili sankcie za nedodržiavanie predpisov na tri roky (2027 až 2029), aby sa predišlo prerušeniu dodávok.
Nariadenie EÚ o metáne, prijaté v roku 2024, je prvým komplexným právnym predpisom na svete, ktorý reguluje aj emisie metánu súvisiace s dovozom ropy, plynu a uhlia. Vzťahuje sa na domácu produkciu, prepravu a spracovanie, ako aj na dovoz. Implementácia požiadaviek na dovoz je postupná, pričom požiadavky na monitorovanie emisií sa začnú uplatňovať od 1. januára 2027.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)