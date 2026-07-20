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EK objasňuje, ako implementovať pravidlá na zníženie emisií metánu

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Na snímke budova Európskej komisie v Bruseli 26. júna 2024. Foto: FOTO TASR - Jaroslav Novák

Komisia pripomenula, že konflikt na Blízkom východe prinútil EÚ súťažiť o dodávky na svetových trhoch s ropou a plynom, kde došlo k výraznému zvýšeniu cien.

Autor TASR
Brusel 20. júla (TASR) - Európska komisia (EK) v pondelok poskytla objasnenie, ako účinne implementovať pravidlá Európskej únie (EÚ) na zníženie emisií metánu. Informuje o tom spravodajca TASR.

Komisia pripomenula, že konflikt na Blízkom východe prinútil EÚ súťažiť o dodávky na svetových trhoch s ropou a plynom, kde došlo k výraznému zvýšeniu cien. Vzhľadom na globálnu neistotu a napätie na energetických trhoch EK spolupracuje s členskými štátmi a priemyslom, aby zabezpečila, že implementácia nariadenia EÚ o znížení emisií metánu v energetickom sektore neohrozí bezpečnosť dodávok v Európe a je pripravená prijať ďalšie opatrenia, ak v nasledujúcich mesiacoch bude ohrozená bezpečnosť dodávok.

Exekutíva EÚ spresnila, že v úzkej spolupráci s členskými štátmi pozorne monitoruje dodávky na európsky trh. S cieľom predvídať možné riziká a riešiť ťažkosti pri implementácii pravidiel EK predložila dve odporúčania, ktoré majú krajinám EÚ pomôcť pri riešení súladu s predpismi a pri riešení sankčných režimov. Tieto odporúčania pomôžu vytvoriť predvídateľný a spoľahlivý rámec pre implementovanie nariadenia EÚ o metáne. Toto nariadenie EK považuje za kľúčový nástroj na zníženie škodlivých emisií a na posilnenie bezpečnosti dodávok riešením únikov metánu.

Odporúčania eurokomisie uznávajú potrebu znížiť emisie metánu zjednodušeným a nákladovo efektívnym spôsobom s cieľom chrániť životné prostredie aj energetickú bezpečnosť.

Prvé odporúčanie prináša istotu a jasnosť dovozcom, dodávateľom a členským štátom v oblasti dodržiavania povinností v nariadení, ktoré nadobudne účinnosť 1. januára 2027. Poskytuje usmernenia k riešeniam dodržiavania predpisov, ktoré môžu dovozcovia použiť na preukázanie súladu s predpismi vnútroštátnym orgánom a stanovuje kritériá, ktoré by členské štáty mali používať pri posudzovaní riešení. Odporúčanie nevyžaduje fyzické sledovanie konkrétnych molekúl, dodávok alebo nákladov.

Väčšina členských štátov EÚ zatiaľ nezaviedla sankčné režimy a spoločnosti nie sú schopné posúdiť riziká spojené so získavaním potenciálne nevyhovujúcej ropy a plynu. To vytvára neistotu.

Druhé odporúčanie EK preto objasňuje pozastavenie pokút členskými štátmi za nedodržiavanie predpisov. Objasňuje, že sankcie tak, ako ich vyžaduje nariadenie, musia zostať primerané a nesmú ohroziť bezpečnosť dodávok. Odporúča členským štátom, aby pozastavili sankcie za nedodržiavanie predpisov na tri roky (2027 až 2029), aby sa predišlo prerušeniu dodávok.

Nariadenie EÚ o metáne, prijaté v roku 2024, je prvým komplexným právnym predpisom na svete, ktorý reguluje aj emisie metánu súvisiace s dovozom ropy, plynu a uhlia. Vzťahuje sa na domácu produkciu, prepravu a spracovanie, ako aj na dovoz. Implementácia požiadaviek na dovoz je postupná, pričom požiadavky na monitorovanie emisií sa začnú uplatňovať od 1. januára 2027.


(spravodajca TASR Jaromír Novak)
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