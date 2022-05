EK obvinila Apple zo zneužívania dominantného postavenia na trhu

Brusel 2. mája (TASR) - Apple podľa predbežného vyšetrovania Európskej komisie (EK) porušil pravidlá Európskej únie týkajúce sa hospodárskej súťaže. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a DPA.



Americký koncern podľa EK obmedzil prístup k svojej technológii bezkontaktných platieb pre mobilné zariadenie, čím narušil konkurenciu v oblasti mobilných peňaženiek a zvýhodnil svoje vlastné riešenie Apple Pay. To by mohlo skončiť udelením vysokej pokuty a nariadením, aby Apple otvoril svoj systém mobilných platieb pre konkurentov.



EK uviedla, že zaslala Apple svoje obvinenia vo forme takzvaného oznámenia o námietkach (statement of objections), v ktorom opisuje, ako koncern zneužíval svoje dominantné postavenie na trhu.



"Máme náznaky, že Apple obmedzoval prístup tretích strán ku kľúčovej technológii potrebnej na vývoj konkurenčných riešení mobilnej peňaženky pre zariadenia Apple," uviedla komisárka EÚ pre hospodársku súťaž Margrethe Vestagerová. Podľa predbežného skúmania EK dospela k záveru, že Apple zrejme obmedzoval hospodársku súťaž, z čoho profitovala jeho služba Apple Pay.