EK očakáva pokles nemeckej ekonomiky, budúci rok však počíta s rastom

Brusel/Berlín 15. novembra (TASR) - Nemecká ekonomika by mala tento rok klesnúť o 0,3 %, odhaduje v najnovšej prognóze Európska komisia. Ako dôvod uviedla vysokú infláciu a sprísňovanie podmienok financovania, čo sa odráža na rozsahu spotreby a investícií. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Napriek očakávanému poklesu hrubého domáceho produktu (HDP) Nemecka sú odhady Európskej komisie o niečo priaznivejšie, než očakávania nemeckej vlády. Tá počíta v tomto roku s poklesom ekonomiky o 0,4 %.



Najväčšia ekonomika eurozóny zápasí s vysokou infláciou a najvyššími úrokovými sadzbami za posledné desaťročie. Okrem toho ju ako silne proexportnú poškodzuje útlm v medzinárodnom obchode. Aj klesajúca priemyselná produkcia a zhoršovanie situácie v stavebníctve sa odrážajú na celkovom výkone hospodárstva.



Na budúci rok však EK očakáva zotavenie domáceho aj zahraničného dopytu. To by malo podporiť rast nemeckej ekonomiky, ktorý Európska komisia dohaduje na úrovni 0,8 %. V roku 2025 počíta so zrýchlením tempa rastu na 1,2 %.



Prognóza na budúce roky je tak zo strany Európskej komisie menej optimistická než v prípade nemeckej vlády. Tá po poklese ekonomiky v tomto roku o 0,4 % očakáva na budúci rok rast až o 1,3 % a v roku 2025 o 1,5 %.



Čo sa týka inflácie, Európska komisia odhaduje, že v roku 2023 by harmonizovaná inflácia mala dosiahnuť 6,2 %. So zmierňovaním rastu spotrebiteľských cien počíta Komisia aj v budúcom a ďalšom roku. Na rok 2024 očakáva, že harmonizovaná miera inflácie v Nemecku dosiahne 3,1 % a v nasledujúcom roku 2,2 %.



EK zverejnila odhad aj čo sa týka rozpočtového deficitu. Tento rok očakáva rozpočtový deficit Nemecka na úrovni 2,2 % HDP, zatiaľ čo v roku 2022 dosiahol 2,5 % HDP. Na budúci rok by mal klesnúť na 1,6 % HDP, dodala Európska komisia.