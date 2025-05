EK očakáva v roku 2025 posilnenie ruskej ekonomiky o 1,7 %

Brusel 19. mája (TASR) - Európska komisia (EK) znížila svoj výhľad rastu ruskej ekonomiky na rok 2025 z 1,8 % na 1,7 %. V roku 2026 očakáva rast na úrovni 1,2 % namiesto skôr prognózovaných 1,6 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.



„Celkovo sa predpokladá spomalenie rastu HDP zo 4,3 % v roku 2024 na 1,7 % v roku 2025 a ďalej na 1,2 % v roku 2026,“ uviedla Komisia v rámci svojej jarnej hospodárskej prognózy. Predpokladá tiež, že inflácia sa bude v zostávajúcej časti tohto roka postupne spomaľovať. Za celý rok 2025 by mala inflácia dosiahnuť v priemere 9,5 %, keďže prísna menová politika obmedzuje poskytovanie úverov v civilnom sektore a znižuje spotrebiteľský dopyt. S ďalším spomalením rastu cien Komisia počíta v roku 2026, keď by mala miera inflácie klesnúť na 5,8 %.



Investície vo verejnom sektore a dotované súkromné investície v niektorých sektoroch by mali ďalej rásť, zatiaľ čo zhoršujúce sa globálne hospodárske a zahraničnoobchodné prostredie bude tlmiť rast ruského vývozu a dovozu, uzavrela Komisia.