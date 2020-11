EK odkladá aktualizáciu pohotovostných plánov pre brexit bez dohody

Brusel 19. novembra (TASR) - Európska komisia (EK) odkladá aktualizáciu pohotovostných plánov Európskej únie (EÚ) pre prípadný brexit bez dohody, keďže sa snaží dosiahnuť na poslednú chvíľu dohodu s Britániou o obchode. Vo štvrtok však boli rozhovory nakrátko prerušené, keďže jeden z členov európskeho tímu mal pozitívny test na nový koronavírus.



„Jeden z vyjednávačov v mojom tíme mal pozitívny test na ochorenie COVID-19,“ napísal Michel Barnier, hlavný európsky vyjednávač, na sociálnej sieti Twitter.



Stretnutia na nižšej úrovni však pokračovali. Barnier v koordinácii s britským náprotivkom Davidom Frostom ďalej uviedol: „Rozhodli sme sa na krátku dobu pozastaviť rokovania na našej úrovni. Tímy (na nižšej rovni) budú pokračovať v práci pri plnom rešpektovaní pokynov.“



Británia v januári vystúpila z EÚ, ale do konca roka prebieha vzájomná obchodná výmena ako za čias jej členstva, teda bez ciel, kvót a byrokracie.



Prechodné obdobie sa končí 31. decembra. Obe strany pritom zmeškali "konečný" termín na dohodu do 15. novembra. No stále sa snažia pokračovať v rokovaniach o novom partnerstve a dohode na poslednú chvíľu, aby zabránili prerušeniu obchodu od roku 2021 a udržali si tesné väzby v širokej škále oblastí od bezpečnosti cez energetiku až po dopravu.



Holandsko, Francúzsko, Belgicko a Španielsko medzitým požiadali Komisiu, ktorá rokuje s Britániou v mene 27 štátov EÚ, o aktualizáciu núdzových plánov na zmiernenie najhorších škôd, ak sa včas nepodarí uzavrieť novú dohodu o obchode.



Komisia sa tejto požiadavke zatiaľ bráni a tvrdí, že sa naďalej zameriava na dosiahnutie dohody a že štáty, podniky a ľudia sa už dlho pripravovali na náhle pretrhnutie väzieb.



Šéfka Komisie Ursula von der Leyenová vo štvrtok stručne oboznámi lídrov 27 štátov bloku o priebehu rokovaní počas virtuálneho samitu, ktorý sa však má zamerať najmä na pandémiu, rozpočet a fond obnovy.



Očakáva sa, že niekoľko lídrov EÚ zdôrazní potrebu pripraviť sa na najhorší možný scenár, ktorý by ovplyvnil bilaterálny obchod rádovo v biliónoch eur ročne.



V piatok (20. 11.) bude hlavný vyjednávač EÚ Barnier informovať vyslancov členských štátov o najnovšom vývoji rokovaní.



Niektoré zdroje z EÚ interpretovali mlčanie Komisie o prípravách na brexit bez dohody ako známku toho, že nechce narušiť atmosféru v záverečnej fáze rozhovorov.



Podľa diplomatov, ktorí nechceli byť menovaní, však stále nedošlo k žiadnemu prelomu v troch pretrvávajúcich problematických bodoch - rybolove, zabezpečeniu spravodlivej hospodárskej súťaže a mechanizme riešenia sporov.



Najmä pokiaľ ide o rybolov, rokovania sa podľa jedného z diplomatov stále točia dokola. Obe strany sa vraj zhodujú akurát na tom, že druhá strana musí urobiť ústretový krok.