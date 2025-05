EK odmieta výzvu Merza na zrušenie smernice o dodávateľskom reťazci

Brusel 12. mája (TASR) - Európska komisia (EK) sa stavia proti výzve nemeckého kancelára Friedricha Merza zrušiť európsku legislatívu o dodávateľskom reťazci. Stanovisko Komisie k príslušnej smernici je verejne známe, ide o jej zjednodušenie, nie o jej zrušenie, uviedla v pondelok hovorkyňa Komisie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Merz počas svojej piatkovej (9. 5.) inauguračnej návštevy Bruselu na dvoch tlačových konferenciách vyzval na zrušenie európskej smernice o dodávateľskom reťazci. „Zrušíme vnútroštátny zákon v Nemecku. Očakávam, že aj Európska únia bude nasledovať tento príklad a naozaj zruší túto smernicu,“ povedal kancelár na tlačovej konferencii s predsedníčkou EK Ursulou von der Leyenovou.



Proti zrušenie európskej smernice sa vyslovili aj koaliční partneri Merzovho kresťanskodemokratického bloku (CDU/CSU) zo Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD). „Zrušenie Aktu EÚ o dodávateľskom reťazci nie je na stole,“ povedal René Repasi, predseda delegácie poslancov SPD v Európskom parlamente. Ani v Európskom parlamente, ani medzi členskými štátmi Únie neexistuje väčšina, ktorá by to podporovala, dodal europoslanec s tým, že sociálni demokrati sú otvorení zmenám, ktoré by znížili záťaž pre podniky. Cieľ obmedziť nútenú prácu, porušovanie ľudských práv a ničenie životného prostredia však zostáva, zdôraznil.



Koaličná dohoda kresťanských a sociálnych demokratov predpokladá, že nemecký zákon o dodávateľskom reťazci má byť nahradený zákonom o medzinárodnej zodpovednosti podnikov, „ktorý implementuje európsku smernicu o dodávateľskom reťazci (CSDDD) spôsobom s nízkou mierou byrokracie a jednoduchým presadzovaním“, uviedla agentúra DPA.