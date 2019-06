EK odmietla Trumpovu kritiku, že euro je podhodnotené

Podľa podpredsedu EK pre euro Valdisa Dombrovskisa nemá takéto obvinenie žiaden základ a pojem devalvácie je nesprávny.

Brusel 12. júna (TASR) - Európska komisia (EK) odmietla kritiku amerického prezidenta Donalda Trumpa týkajúcu sa údajne devalvovaného eura.



Podľa podpredsedu EK pre euro Valdisa Dombrovskisa nemá takéto obvinenie žiaden základ a pojem devalvácie je nesprávny. Menová politika centrálnych bánk síce prispieva k tomu, ako sa kurzy vyvíjajú, ale nakoniec "výmenný kurz stanovujú účastníci trhu". Dodal, že Európska centrálna banka (ECB) sa sústredí na udržanie cenovej stability a umožňuje euru, aby jeho hodnotu stanovoval trh, aj keď ten sa orientuje podľa rozhodnutí ECB či Fedu.



Trump v utorok (11. 6.) opäť ostro kritizoval politiku domácej centrálnej banky (Fed). Dôvodom bol článok agentúry Bloomberg o veľkom počte turistov v mnohých európskych metropolách, čo im spôsobuje čoraz väčšie problémy. Článok uvádzal ako príčiny nárastu počtu turistov rozšírenie platforiem sprostredkujúcich ubytovanie, ako je napríklad Airbnb. Podľa Trumpa je za prílevom turistov do Európy silný dolár, čo je zasa výsledkom menovej politiky Fedu. "Euro a ďalšie meny sú podhodnotené proti doláru, čo stavia USA do veľkej nevýhody," uviedol Trump.



"Vôbec to nechápu," napísal Trump na Twitteri o predstaviteľoch Fedu. Kľúčový úrok centrálnej banky je podľa neho príliš vysoký. Navyše Fed realizuje podľa prezidenta "absurdné" kvantitatívne sprísňovanie. Trump tým myslel znižovanie bilancie centrálnej banky, ktoré pôsobí ako opatrné sprísňovanie menovej politiky.



Dombrovskis a komisár EÚ pre hospodárske a finančné záležitosti Pierre Moscovici v stredu opätovne podporili zvýšenie medzinárodnej úlohy eura. Táto snaha nie je namierená proti nikomu, zdôraznil Dombrovskis. Moscovici doplnil, že EÚ veľmi záleží na dobrých vzťahoch s USA, ktoré by sa však mali vyvarovať jednostranných akcií. "Láska nie je jednosmerná. Na tango treba dvoch," uviedol Moscovici.