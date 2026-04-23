EK odmietla zavedenie dane z nadmerných ziskov energetických firiem
EK zároveň pripravuje legislatívny návrh v oblasti zdaňovania, ktorý má okrem iného zabezpečiť, aby elektrina bola zdaňovaná menej než fosílne palivá.
Brusel 23. apríla (TASR) - Európska komisia (EK) odmietla zavedenie mimoriadnej dane z nadmerných krízových ziskov energetických firiem, ktorú požadoval nemecký minister financií Lars Klingbeil spoločne s ďalšími európskymi kolegami. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
„Komisia v súčasnosti nemá v pláne zaviesť daň z nadmerných ziskov a nebude špekulovať o tom, či takéto opatrenie v budúcnosti zavedie alebo nie,“ uviedla hovorkyňa EK pre DPA.
Komisár EÚ pre energetiku Dan Jorgensen v stredu (22. 4.) v Bruseli vyhlásil, že na prijatie takejto dane na úrovni EÚ by bola potrebná jednomyseľná podpora všetkých členských štátov, čo EK v súčasnosti nevidí.
Členské štáty sa však môžu opierať o svoje národné fiškálne právomoci a prijať vlastné opatrenia na zdanenie nadmerných ziskov, uviedla EK. „Komisia bude rešpektovať rozhodnutia členských štátov, poskytne im podporu, ponúkne osvedčené postupy pre národné opatrenia a posúdi ich vplyv na jednotný trh.“
EK zároveň pripravuje legislatívny návrh v oblasti zdaňovania, ktorý má okrem iného zabezpečiť, aby elektrina bola zdaňovaná menej než fosílne palivá.
„Komisia v súčasnosti nemá v pláne zaviesť daň z nadmerných ziskov a nebude špekulovať o tom, či takéto opatrenie v budúcnosti zavedie alebo nie,“ uviedla hovorkyňa EK pre DPA.
Komisár EÚ pre energetiku Dan Jorgensen v stredu (22. 4.) v Bruseli vyhlásil, že na prijatie takejto dane na úrovni EÚ by bola potrebná jednomyseľná podpora všetkých členských štátov, čo EK v súčasnosti nevidí.
Členské štáty sa však môžu opierať o svoje národné fiškálne právomoci a prijať vlastné opatrenia na zdanenie nadmerných ziskov, uviedla EK. „Komisia bude rešpektovať rozhodnutia členských štátov, poskytne im podporu, ponúkne osvedčené postupy pre národné opatrenia a posúdi ich vplyv na jednotný trh.“
EK zároveň pripravuje legislatívny návrh v oblasti zdaňovania, ktorý má okrem iného zabezpečiť, aby elektrina bola zdaňovaná menej než fosílne palivá.