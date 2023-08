EK odobrila českú schému štátnej pomoci firmám s nákladmi za energie

Brusel 23. augusta (TASR) - Európska komisia (EK) v stredu schválila českú schému štátnej pomoci vo výške približne 800 miliónov eur na podporu podnikov zasiahnutých rastúcimi nákladmi na energie v súvislosti s ruskou vojnou proti Ukrajine.



Toto opatrenie bolo schválené v rámci dočasného krízového a transformačného rámca štátnej pomoci, ktorý eurokomisia prijala 9. marca 2023 na podporu opatrení v odvetviach, ktoré sú kľúčové na urýchlenie ekologickej transformácie a zníženie závislosti od fosílnych palív.



Česko v rámci dočasného krízového a transformačného rámca oznámilo EK schému štátnej pomoci vo výške približne 800 miliónov eur (19 miliárd Kč) na podporu podnikov postihnutých zvýšenými nákladmi na energie v súvislosti s ruskou vojnou proti Ukrajine.



Túto pomoc môžu získať veľké podniky vo všetkých odvetviach. Pomoc bude mať formu priamych grantov na pokrytie dodatočných nákladov spôsobených mimoriadnym nárastom cien zemného plynu a elektriny v oprávnenom období, od 1. januára 2023 do 31. decembra 2023 (ceny v porovnaní s obdobím od 1. januára 2021 do 31. decembra 2021).



Príjemcovia získajú nárok na podporu okamžite, ako trhové ceny zemného plynu a elektriny prekročia maximálne ceny stanovené v režime (približne 210 eur/MWh za zemný plyn a 105 eur/MWh za elektrinu).



S podmienkou uplatnenia maximálnych súm pomoci stanovených v dočasnom krízovom a prechodnom rámci bude výška pomoci zodpovedať rozdielu medzi zastropovanými cenami stanovenými v režime a trhovými cenami v roku 2023.



Oprávneným príjemcom bude pomoc poskytovaná prostredníctvom dodávateľov energie, ktorí budú musieť predávať zemný plyn a elektrinu za maximálnu cenu stanovenú v režime pomoci. Tú im však bude Česko následne plne kompenzovať.



Komisia zistila, že schéma predložená Českom spĺňa podmienky stanovené v dočasnom krízovom a transformačnom rámci. Celková pomoc na príjemcu nepresiahne 50 % oprávnených nákladov, maximálne to môže byť 4 milióny eur. Príjemcovia môžu dostať ďalšiu pomoc, najviac 40 % oprávnených nákladov, až do výšky 100 miliónov eur. Energeticky náročné podniky môžu získať podporu až do výšky 65 % oprávnených nákladov, najviac však 50 miliónov eur. Energeticky náročné podniky pôsobiace v najviac zasiahnutých odvetviach budú mať nárok na podporu až do 80 % oprávnených nákladov, pričom maximálny strop pomoci bude predstavovať 150 miliónov eur. Pomoc sa poskytne do 31. decembra 2023.



Komisia dospela k záveru, že uvedený režim je nevyhnutný, vhodný a primeraný na nápravu vážneho narušenia hospodárstva členského štátu a v súlade s podmienkami stanovenými v dočasnom krízovom a transformačnom rámci.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)