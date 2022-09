EK odobrila podporu 13 krajín na projekty s využitím vodíka

Brusel 21. septembra (TASR) - Európska komisia (EK) v stredu schválila druhý dôležitý projekt spoločného európskeho záujmu (IPCEI) na podporu výskumu a inovácie – prvú priemyselnú inštaláciu a vybudovanie potrebnej infraštruktúry vo vodíkovom hodnotovom reťazci, na ktorom sa zúčastňuje aj Slovensko prostredníctvom firmy RONA.



Projekt s názvom "IPCEI Hy2Use" spoločne oznámilo a pripravilo 13 členských štátov - Belgicko, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Slovensko, Španielsko, Švédsko a Taliansko.



Členské štáty poskytnú z verejných zdrojov 5,2 miliardy eur, ktoré by mali priniesť ďalších 7 miliárd eur v podobe súkromných investícií. V rámci tejto iniciatívy IPCEI sa do 35 projektov zapojí celkom 29 podnikov aktívnych v jednom alebo viacerých členských štátoch vrátane malých a stredných podnikov a startupov.



IPCEI Hy2Use pokryje rozsiahlu časť vodíkového hodnotového reťazca. Bude podporovať budovanie vodíkovej infraštruktúry (veľkokapacitných elektrolyzérov a dopravnej infraštruktúry, na výrobu, skladovanie a prepravu vodíka z obnoviteľných zdrojov a nízkouhlíkového vodíka) a vývoj inovačných a udržateľnejších technológií na integráciu vodíka do priemyselných procesov vo viacerých odvetviach. Pôjde najmä o odvetvia, v ktorých je dekarbonizácia náročnejšia, ako sú výroba ocele, cementu a skla.



Očakáva sa, že vďaka projektu IPCEI sa zvýšia dodávky obnoviteľného a nízkouhlíkového vodíka a zníži závislosť od zemného plynu.



V blízkej budúcnosti sa očakáva realizácia niektorých projektov s tým, že v rokoch 2024 – 2026 by malo byť v prevádzke viacero veľkokapacitných elektrolyzérov a v rokoch 2026 – 2027 zavedených viacero inovačných technológií. Dokončenie celého projektu sa plánuje na rok 2036, pričom časové harmonogramy sa líšia v závislosti od funkcie projektu a zúčastnených podnikov.



Do projektu Hy2Use sa ako člen Európskeho hospodárskeho priestoru zapojilo aj Nórsko s dvoma individuálnymi projektmi.



IPCEI Hy2Use rozširuje a dopĺňa prvý IPCEI projekt vo vodíkovom hodnotovom reťazci "Hy2Tech", ktorý EK schválila 15. júla 2022. Hoci oba projekty sa týkajú vodíkového hodnotového reťazca, Hy2Use sa zameriava na projekty, na ktoré sa Hy2Tech nevzťahuje, čiže na vodíkovú infraštruktúru a priemyselné využitie vodíka.



Komisia navrhovaný projekt posúdila v zmysle pravidiel EÚ o štátnej pomoci a podľa svojho oznámenia o dôležitých projektoch spoločného európskeho záujmu a zistila, že IPCEI Hy2Use spĺňa povinné podmienky.



Projekt podporuje strategický hodnotový reťazec, ktorý je kľúčový pre budúcnosť Európy, ako aj ciele politických iniciatív EÚ, ako sú Európska zelená dohoda, vodíková stratégia a plán REPowerEU.



Cieľom všetkých 35 projektov je rozvoj technológií a infraštruktúry, ktoré presahujú rámec toho, čo trh v súčasnosti ponúka.



Pomoc jednotlivým podnikom sa obmedzí na to, čo je potrebné, proporcionálne a čo neprimerane nenarúša hospodársku súťaž. Komisia overila najmä to, či sú celkové plánované maximálne výšky pomoci v súlade s oprávnenými nákladmi projektov. Ak sa projekty IPCEI ukážu ako veľmi úspešné a vygenerujú dodatočné čisté príjmy, podniky vrátia časť získanej pomoci príslušným členským štátom.



Projekt IPCEI bude zahŕňať 35 konkrétnych projektov z 29 podnikov vrátane malých a stredných podnikov a startupov s činnosťami v jednom alebo vo viacerých členských štátoch. Priami účastníci budú spolupracovať nielen medzi sebou, ale aj s viac ako 160 externými partnermi, ako sú univerzity, výskumné organizácie a malé a stredné podniky v celej Európe.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)