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EK odobrila SR zmeny v pomoci pre energeticky náročné spoločnosti
Pre Česko, Holandsko a Slovensko sa maximálna intenzita pomoci, ktorú možno poskytnúť sektorom zahrnutým do pôvodných schém, zvyšuje zo 75 % na 80 %.
Autor TASR
Brusel 30. júla (TASR) - Európska komisia (EK) vo štvrtok, v súlade s pravidlami EÚ o štátnej pomoci, schválila zmeny v českých, vo francúzskych, v holandských a slovenských schémach štátnej pomoci zameraných na kompenzáciu energeticky náročných spoločností za vyššie ceny elektriny v rámci systému EÚ na obchodovanie s emisnými povolenkami (ETS). Informuje o tom spravodajca TASR.
Komisia spresnila, že cieľom povolených zmien v schémach štátnej pomoci je znížiť riziko presťahovania energeticky náročných spoločností do krajín mimo Únie, kde fungujú menej ambiciózne klimatické politiky. Presun týchto spoločností mimo EÚ by viedol k zvýšeniu globálnych emisií skleníkových plynov.
Vlády Česka, Francúzska, Holandska a Slovenska zavádzajú zmeny, ktoré podľa analýzy EK umožnili zmenené a doplnené usmernenia o štátnej pomoci v rámci systému ETS. Tieto usmernenia EK prijala v decembri 2025.
Rozsah pôsobnosti českých, francúzskych a holandských opatrení sa rozširuje o ďalšie sektory. Slovenská schéma štátnej pomoci sa zmení tak, aby z nej boli vylúčené ropné a plynárenské spoločnosti, ktoré boli predtým do nej zahrnuté.
Pre Česko, Holandsko a Slovensko sa maximálna intenzita pomoci, ktorú možno poskytnúť sektorom zahrnutým do pôvodných schém, zvyšuje zo 75 % na 80 %.
Napokon, Holandsko a Slovensko zvýšia celkové rozpočty svojich príslušných schém: z 834,6 milióna eur na 3,7 miliardy eur pre Holandsko a z 250 miliónov eur na 710 miliónov eur pre Slovensko.
Komisia upozornila, že všetky schémy boli posúdené podľa pravidiel štátnej pomoci EÚ, najmä podľa usmernení o štátnej pomoci v rámci ETS. Na základe svojho preskúmania EK zistila, že uvedené schémy štátnej pomoci sú potrebné a vhodné na podporu energeticky náročných spoločností, aby sa vyrovnali s vyššími cenami elektriny a predišli premiestneniu podnikov, sú obmedzené na nevyhnutné minimum a budú mať obmedzený vplyv na hospodársku súťaž a obchod v EÚ.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Komisia spresnila, že cieľom povolených zmien v schémach štátnej pomoci je znížiť riziko presťahovania energeticky náročných spoločností do krajín mimo Únie, kde fungujú menej ambiciózne klimatické politiky. Presun týchto spoločností mimo EÚ by viedol k zvýšeniu globálnych emisií skleníkových plynov.
Vlády Česka, Francúzska, Holandska a Slovenska zavádzajú zmeny, ktoré podľa analýzy EK umožnili zmenené a doplnené usmernenia o štátnej pomoci v rámci systému ETS. Tieto usmernenia EK prijala v decembri 2025.
Rozsah pôsobnosti českých, francúzskych a holandských opatrení sa rozširuje o ďalšie sektory. Slovenská schéma štátnej pomoci sa zmení tak, aby z nej boli vylúčené ropné a plynárenské spoločnosti, ktoré boli predtým do nej zahrnuté.
Pre Česko, Holandsko a Slovensko sa maximálna intenzita pomoci, ktorú možno poskytnúť sektorom zahrnutým do pôvodných schém, zvyšuje zo 75 % na 80 %.
Napokon, Holandsko a Slovensko zvýšia celkové rozpočty svojich príslušných schém: z 834,6 milióna eur na 3,7 miliardy eur pre Holandsko a z 250 miliónov eur na 710 miliónov eur pre Slovensko.
Komisia upozornila, že všetky schémy boli posúdené podľa pravidiel štátnej pomoci EÚ, najmä podľa usmernení o štátnej pomoci v rámci ETS. Na základe svojho preskúmania EK zistila, že uvedené schémy štátnej pomoci sú potrebné a vhodné na podporu energeticky náročných spoločností, aby sa vyrovnali s vyššími cenami elektriny a predišli premiestneniu podnikov, sú obmedzené na nevyhnutné minimum a budú mať obmedzený vplyv na hospodársku súťaž a obchod v EÚ.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)