EK odobrila upravený plán obnovy a odolnosti SR v hodnote 6,4 mld. eur

Brusel 27. júna (TASR) - Európska komisia (EK) v utorok oznámila, že schvaľuje upravený plán obnovy a odolnosti Slovenska v hodnote 6,4 miliardy eur aj s kapitolou REPowerEU.



Komisia pripomenula, že súčasný slovenský plán má hodnotu 6,4 miliardy eur vo forme grantov (zvýšenie zo šiestich miliárd eur) a zahŕňa 64 reforiem a 60 investícií.



Slovensko navrhlo niekoľko zmien pôvodného plánu, napríklad širší rozsah obnoviteľných zdrojov energie, na ktoré možno získať finančnú podporu (biometán), a objasnilo rozsah investícií do zdravotnej starostlivosti, spravodlivosti a dopravy.



Zmeny nastali aj v plánovaných reformách vzdelávania, neovplyvňujú však očakávaný pozitívny vplyv týchto reforiem.



Slováci vyradili dve menšie investície z pôvodného plánu a upravili takmer 70 opatrení. Zabezpečí sa tým ich účinná realizácia v zmenenom kontexte, ktorý sa vyznačuje vyššou infláciou, než sa očakávalo, a znížením grantov z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, ktoré financujú časť plánu (opatrenia nezahrnuté v kapitole REPowerEU).



Podľa EK Slovensko zmenilo pôvodný plán, keďže bolo potrebné zohľadniť vysokú infláciu, ktorej čelí od prijatia pôvodného plánu v roku 2021 so zvýšením stavebných nákladov a narušením dodávateľských reťazcov po ruskej vojne voči Ukrajine. Zohľadnila sa aj revízia maximálnej výšky pridelených grantov v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti smerom nadol zo sumy 6,3 miliardy eur na 6 miliárd eur. Revízia vyjadruje relatívne lepší hospodársky výsledok Slovenska v rokoch 2020 a 2021, než sa pôvodne predpokladalo.



Komisia za dôležité považuje, že Slovensko doplnilo do svojho národného plánu kapitolu REPowerEU, ktorá obsahuje šesť nových reforiem, štyri nové investície a štyri rozšírené investície z pôvodného plánu.



V súlade s nariadením REPowerEU Slovensko požiadalo, aby jeho podiel na pobrexitovej adaptačnej rezerve vo výške 36,3 milióna eur bol prevedený na plán obnovy. Vďaka týmto zdrojom, ktoré doplnili grant pridelený Slovensku na kapitolu REPowerEU vo výške 366,4 milióna eur, sa hodnota schváleného upraveného plánu zvyšuje na 6,4 miliardy eur.



Upravený plán sa oveľa viac zameriava na zelenú transformáciu a vyčleňuje 46 % (pôvodne 42 %) dostupných finančných prostriedkov na opatrenia podporujúce ciele v oblasti klímy.



Šesť reforiem a osem investícií zahrnutých do kapitoly REPowerEU prispeje k zelenej transformácii - urýchlia zavádzanie obnoviteľných zdrojov energie, zefektívnia rámec udeľovania povolení, a to aj na využívanie geotermálnej energie a tepelných čerpadiel, a zjednodušia postupy pripojenia obnoviteľných zdrojov energie do prenosovej sústavy.



Významné investície smerujú do rozšírenia kapacity elektrizačnej sústavy a podpory udržateľnej dopravy prostredníctvom vozidiel s nulovými emisiami.



Kapitola REPowerEU obsahuje opatrenia aj na zvýšenie energetickej efektívnosti, napríklad investície a podporu pre rodiny ohrozené energetickou chudobou, ako aj opatrenia na urýchlené osvojenie si zelených zručností.



Slovenský plán má vysoké ambície v digitálnej oblasti. Niektoré opatrenia pôvodného plánu, ktoré prispievajú k digitálnej transformácii, boli síce upravené, ale doplnené opatrenia REPowerEU (modernizácia elektrizačných sústav, zriadenie energetického dátového centra a jednotnej digitálnej platformy pre energetické údaje budov) tiež prispievajú k digitálnej transformácii. Z celkových prostriedkov pridelených na plán je 21 % (bez zmeny) určených na podporu digitálnej transformácie.



Sociálny rozmer upraveného plánu zostáva ambiciózny a podporuje sociálnu odolnosť. Osobitný význam majú opatrenia, ktoré zlepšujú prístupnosť, inkluzívnosť a kvalitu vzdelávacieho systému, ako aj opatrenia na skvalitnenie poskytovania zdravotnej a dlhodobej starostlivosti. Do nového plánu sú zahrnuté aj kľúčové reformy a investície týkajúce sa súdnictva, podnikateľského prostredia a boja proti korupcii.



Rada EÚ (členské krajiny) má teraz štyri týždne na to, aby schválila posúdenie EK týkajúce sa Slovenska.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)