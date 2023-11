EK odobrila žiadosť SR o vyplatenie 662 miliónov eur cez plán obnovy

Brusel 24. novembra (TASR) - Európska komisia (EK) v piatok predbežne kladne posúdila žiadosť Slovenska o vyplatenie 662 miliónov eur v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti (RRF), ktorý je kľúčovým nástrojom ozdravného programu EÚ budúcej generácie (NGEU).



Komisia pripomenula, že ide o tretiu žiadosť Slovenska o platbu v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. Slovenské orgány vo svojej žiadosti poskytli podrobné a komplexné dôkazy preukazujúce uspokojivé dosiahnutie 21 míľnikov a šiestich cieľových hodnôt.



Slovenská vláda 25. septembra predložila EK žiadosť o vyplatenie tretej splátky na základe dosiahnutia 21 míľnikov a šiestich cieľových hodnôt. Tie zahŕňajú súbor transformačných reforiem týkajúcich sa obnoviteľných zdrojov energie, zelenej a digitálnej transformácie, vzdelávania, výskumu a vývoja, ako aj dôležitých investícií do vytvorenia nových centier digitálnych inovácií.



Slovenský plán obnovy a odolnosti zahŕňa širokú škálu investičných a reformných opatrení organizovaných v 19 tematických zložkách. Plán sa bude financovať z grantov vo výške 6,4 miliardy eur.



Komisia ocenila, že reformy zahŕňajú aj prípravu stratégie na usmernenie digitálnej transformácie ekonomiky, financovanie výskumu, vývoja a inovácií, spustenie nových výziev na zlepšenie spolupráce medzi akademickými výskumníkmi a podnikmi a zlepšenie dostupnosti a kvality vzdelávacieho systému, najmä predprimárneho školského vzdelávania. Žiadosť o platbu zahŕňa aj dôležité investície na vytvorenie nových centier digitálnych inovácií a na zabezpečenie ekologizácie vozového parku národnej polície poskytovaním elektrických a hybridných vozidiel.



Slovensko doteraz na plán obnovy dostalo 1,9 miliardy eur. To zahŕňa predbežné financovanie vo výške 823 milióna eur vyplatených v októbri 2021 a ďalších 399 milióna eur vyplatených v júli 2022 po kladnom posúdení prvej žiadosti o platbu. V marci 2023 bolo Slovensku vyplatených ďalších 709 miliónov eur v nadväznosti na kladné posúdenie ich druhej žiadosti.



Komisia teraz žiada o stanovisko Hospodársky a finančný výbor, ktorému poslala svoje kladné predbežné posúdenie uspokojivého plnenia míľnikov a cieľov zo strany Slovenska v súvislosti so žiadosťou o túto platbu. Na základe stanoviska Hospodárskeho a finančného výboru eurokomisia prijme konečné rozhodnutie o vyplatení finančného príspevku.



Platby v rámci RRF sú založené na výkonnosti a závisia od toho, či členské štáty implementujú investície a reformy načrtnuté v ich príslušných plánoch obnovy a odolnosti.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)