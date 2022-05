EK odporúča SR zmeny v daniach a aj zavádzanie obnoviteľných zdrojov

Bratislava 23. mája (TASR) – Slovensko by sa v nasledujúcom období malo zamerať na zmeny v daňovej politike, pokračovanie v implementácii Plánu obnovy a odolnosti SR a dokončenie prípravy na programové obdobie 2021 - 2027. V energetike je jednou z hlavných úloh zníženie závislosti od fosílnych palív, ale aj urýchlenie zavádzania obnoviteľných zdrojov energie (OZE). Vyplýva to z odporúčaní, ktoré v pondelok zverejnila Európska komisia (EK).



"Európska komisia prichádza s tromi odporúčaniami. Sú to odporúčania v oblasti daní, zvýšiť efektívnosť daňového mixu, hlavne environmentálnej dane a posilňovanie daňovej disciplíny," povedal vedúci zastúpenia EK na Slovensku EK Vladímír Šucha.







Veľmi závažné sú podľa Šuchu odporúčania v oblasti energetiky, kde by Slovensko malo znížiť celkovú závislosť od fosílnych palív, najmä od zemného plynu. Zároveň by malo diverzifikovať ich dovoz, urýchliť zavádzanie OZE.







Slovensko sa podľa EK dostáva ekonomicky na úroveň spred pandémie nového koronavírusu. V tomto roku dosiahne SR rast 2,3 % hrubého domáceho produktu (HDP) a v budúcom roku 3,6 % HDP. Rýchlejšie ako Slovensko však rastú z okolitých štátov Maďarsko, Poľsko aj Slovinsko. Šucha upozornil, že Slovensko od roku 2015 zaostáva, keď životná úroveň dosahuje 78 až 82 % priemeru EÚ.