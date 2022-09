EK odporúča štátom zmodernizovať svoje systémy minimálneho príjmu

Brusel 28. septembra (TASR) - Európska komisia (EK) v stredu vyzvala členské štáty EÚ, aby zmodernizovali svoje systémy minimálneho príjmu v rámci dlhodobého záväzku znižovania chudoby a sociálneho vylúčenia v Európe.



V navrhovanom odporúčaní sú uvedené možnosti, ktoré môžu členské štáty využiť na modernizáciu systémov minimálneho príjmu v záujme ich zefektívnenia tak, aby ľudí chránili pred chudobou a podporovali integráciu tých, ktorí môžu pracovať, do trhu práce.



Komisia pripomenula, že systémy minimálneho príjmu nie sú iba pasívnym nástrojom, ale slúžia ako odrazový mostík k lepším možnostiam začlenenia a zamestnania, pričom dobre navrhnuté systémy minimálneho príjmu vytvárajú rovnováhu medzi zmierňovaním chudoby, stimulovaním k práci a zachovaním udržateľných rozpočtových nákladov.



Podľa návrhu EK minimálny príjem a záchranné sociálne siete musia zahŕňať dostatočné stimuly a podporu pre prijímateľov, ktorí môžu pracovať, aby sa mohli opätovne začleniť do trhu práce. Mali by naplno využiť potenciál zelenej a digitálnej transformácie zavedením zmien postavenia na trhu práce a aktívnejšej účasti znevýhodnených ľudí.



Uvedený návrh pomôže dosiahnuť sociálne ciele EÚ do roku 2030 zamerané na zníženie počtu ľudí ohrozených chudobou minimálne o 15 miliónov. Zároveň pomôže členským štátom pri dosahovaní cieľa, ktorým je mať najmenej 78 % obyvateľstva v produktívnom veku v zamestnaní.



Eurokomisár pre pracovné miesta a sociálne práva Nicolas Schmit v tejto súvislosti uviedol, že v súčasnosti žije v EÚ na hranici chudoby a sociálneho vylúčenia viac ako pätina občanov. "Systémy minimálneho príjmu sú zavedené vo všetkých členských štátoch, no z analýzy vyplýva, že nie vždy sú primerané a neslúžia všetkým ľuďom v núdzi, prípadne ich dostatočne nemotivujú vrátiť sa na trh práce," opísal situáciu.



Návrh EK ponúka členským štátom jasné usmernenia, ako zabezpečiť, aby ich systémy minimálneho príjmu boli účinné v boji proti chudobe a podporovali aktívne začleňovanie do spoločnosti a trhu práce.



Komisia členským štátom odporúča zlepšiť primeranosť podpory príjmu, pokrytie a využívanie minimálneho príjmu, prístup na inkluzívne trhy práce, prístup k podporným a základným službám, presadzovať individualizovanú podporu a zvýšiť efektivitu správy záchranných sociálnych sietí.



Na zlepšovanie systémov minimálneho príjmu a sociálnej infraštruktúry formou reforiem a investícií majú členské štáty k dispozícii finančné prostriedky EÚ.



Komisia v stredu predložila aj oznámenie o lepšom posúdení vplyvu reforiem členských štátov na rozdelenie príjmov. Ponúka v ňom usmernenia, ako lepšie a transparentnejšie zacieliť politiku a riešiť existujúce nerovnosti.



Návrh EK týkajúci sa primeraného minimálneho príjmu teraz prerokujú členské štáty na úrovni ministrov, aby ho neskôr schválila Európska rada (šéfovia vlád a štátov).











(spravodajca TASR Jaromír Novak)