EK odporučila Nemecku, aby viac investovalo do obnoviteľnej energie

Brusel 24. mája (TASR) - Nemecko musí viac investovať do obnoviteľných zdrojov energie a vzdialiť sa od fosílnych palív. Uviedla to v stredu Európska komisia v rámci balíka odporúčaní pre členské štáty Európskej únie (EÚ), ktoré sú súčasťou širšej analýzy. TASR správu prevzala z DPA.



Komisia odporučila najväčšej európskej ekonomike, aby ďalej znižovala svoju závislosť od fosílnych palív. A zdôraznila, že je potrebné, aby vlády v EÚ ukončili pomoc domácnostiam a podnikom s vysokými nákladmi na energie a využili financie na splatenie dlhu nahromadeného od pandémie ochorenia COVID-19.



"Hoci ceny energií nedávno klesli, stále čelíme mnohým výzvam," povedal podpredseda Európskej komisie Valdis Dombrovskis vo vyhlásení, v ktorom poukázal na vysokú infláciu v bloku.



Komisia špeciálne odporučila Nemecku, aby zvýšilo úsilie o zlepšenie energetickej efektívnosti v priemysle, stavebníctve a doprave.



Podľa Komisie Nemecko ide po správnej ceste pokiaľ ide o makroekonomickú bilanciu. Odporučila však Berlínu, aby uplatňoval "obozretnú" politiku výdavkov a zdaňovania.



Komisia upozornila tiež, že európske pravidlá o výške dlhu, ktoré boli počas pandémie pozastavené, začnú opäť platiť aj so sankciami od roku 2024.



"Nemecko by to malo vziať do úvahy v rámci štátneho rozpočtu v roku 2023 a navrhovaní výdavkov na rok 2024," dodala Komisia.