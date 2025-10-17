< sekcia Ekonomika
EK otvorila prijímanie žiadostí o sídlo nového colného orgánu EÚ
Výzva na predkladanie žiadostí vychádza z kritérií dohodnutých medzi Európskym parlamentom a Radou EÚ (členské štáty).
Autor TASR
Brusel 17. októbra (TASR) - Európska komisia (EK) zverejnila v piatok výzvu na predkladanie žiadostí pre členské štáty, aby vyjadrili svoj záujem o hosťovanie budúceho Colného orgánu EÚ (EUCA). Na správu EK upozornil bruselský spravodajca TASR.
Komisia pripomenula, že novozriadený úrad bude podporovať colné orgány členských štátov pri zjednodušovaní colných postupov pre podniky, zabezpečovaní efektívneho výberu ciel a daní pre rozpočet EÚ aj pre rozpočet jednotlivých štátov a prispievaní k posilneniu ochrany jednotného trhu pred nebezpečnými alebo nezákonnými výrobkami.
Komisia vyzvala vlády členských štátov, aby predložili svoje žiadosti do šiestich týždňov od spustenia výzvy. Všetky prijaté žiadosti prejdú všeobecným posúdením eurokomisie a budú zverejnené na vyhradenej webovej stránke. Konečné rozhodnutie prijmú spoluzákonodarcovia - europarlament a Rada EÚ - na základe transparentného procesu podávania žiadostí, ktorý sa má ukončiť pred ukončením legislatívneho postupu.
V rámci svojho hlavného mandátu bude EUCA prevádzkovať Centrum colných údajov EÚ, digitálnu platformu určenú na centralizáciu a správu všetkých colných údajov Únie. Postupne nahradí existujúce fragmentované národné IT systémy, čím umožní jednotný, dátovo orientovaný prístup EÚ k riadeniu rizík a colným procesom v celej Únii.
Komisia spresnila, že vytvorenie EUCA je kľúčové v kontexte balíka colných reforiem EÚ, ktorý predložila v máji 2023 a ktorého cieľom je modernizovať celkové fungovanie colnej únie EÚ.
