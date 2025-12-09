< sekcia Ekonomika
EK oznámila sprísnenie kontrol produktov dovážaných do krajín EÚ
Tieto opatrenia zabezpečia, aby občania EÚ naďalej využívali najvyššiu úroveň bezpečnosti potravín, zatiaľ čo výrobcovia z EÚ budú mať rovnaké podmienky ako ich globálni konkurenti.
Autor TASR
Brusel 9. decembra (TASR) - Európska komisia (EK) v utorok oznámila sprísnenie kontrol potravín, živočíšnych a rastlinných produktov vstupujúcich do EÚ. Informuje o tom spravodajca TASR.
Komisia v správe pre médiá upozornila, že na záver dialógu o vykonávaní dovozných kontrol so zainteresovanými stranami eurokomisár pre zdravie a dobré životné podmienky zvierat Olivér Várhelyi stanovil rôzne opatrenia na sprísnenie kontrol na hraniciach EÚ a v tretích krajinách. Tieto opatrenia zabezpečia, aby občania EÚ naďalej využívali najvyššiu úroveň bezpečnosti potravín, zatiaľ čo výrobcovia z EÚ budú mať rovnaké podmienky ako ich globálni konkurenti.
Opatrenia, ktoré reagujú na záväzky EK v rámci jej Vízie pre poľnohospodárstvo a potravinárstvo, sú - 50-percentný nárast počtu auditov vykonaných v krajinách mimo EÚ v priebehu nasledujúcich dvoch rokov pri zachovaní úrovne kontroly v krajinách EÚ; 33-percentný nárast auditov európskych hraničných kontrolných staníc s cieľom overiť, či členské štáty vykonávajú hraničné kontroly v súlade s požiadavkami EÚ; dôkladnejšie monitorovanie komodít a krajín, ktoré nerešpektujú predpisy.
Medzi navrhnuté opatrenia patrí aj podpora eurokomisie pre členské štáty pri vykonávaní týchto dodatočných kontrol, zriadenie špecializovanej pracovnej skupiny EÚ na zefektívnenie dovozných kontrol, ktorá sa zameria na rezíduá pesticídov, bezpečnosť potravín a krmív a dobré životné podmienky zvierat a zváži koordinované monitorovacie opatrenia EÚ týkajúce sa konkrétnych dovážaných produktov.
K návrhom patrí aj potreba vyškoliť približne 500 zamestnancov vnútroštátnych orgánov v oblasti úradných kontrol prostredníctvom špecializovaného programu EÚ a prijať aktualizované pravidlá povoľujúce dovoz produktov so stopami obzvlášť nebezpečných pesticídov, ktoré sú v EÚ zakázané, v súlade s nedávno aktualizovanými medzinárodnými normami.
Komisia pripomenula, že zdravie občanov patrí medzi kľúčové priority EÚ. To zahŕňa zabezpečenie bezpečných potravín, či už sú vyrobené v EÚ alebo v zahraničí. Únia má jedny z najprísnejších pravidiel v oblasti bezpečnosti potravín, zdravia zvierat a zdravia rastlín na svete, ktoré chránia európskych občanov, poľnohospodárstvo a životné prostredie. Tieto pravidlá zastavujú škodcov a choroby na hraniciach EÚ, ktoré by inak mohli ohroziť produkciu, potravinovú bezpečnosť a dôveru spotrebiteľov.
Všetky živé zvieratá, potraviny a krmivá, rastliny a rastlinné produkty vstupujúce na územie Únie musia spĺňať sanitárne a fytosanitárne požiadavky EÚ, ako aj určité požiadavky na dobré životné podmienky zvierat. Tieto požiadavky nie sú predmetom rokovaní a vzťahujú sa na všetkých obchodných partnerov EÚ.
Na overenie súladu dovozu s normami EÚ existuje prepracovaný systém úradných kontrol agropotravinového reťazca. Členské štáty vykonávajú na hraniciach kontroly zvierat, tovaru živočíšneho pôvodu (vrátane potravín živočíšneho pôvodu, vedľajších živočíšnych produktov a zárodočných produktov), rastlín, rastlinných produktov, určitých potravín a krmív neživočíšneho pôvodu a určitých materiálov prichádzajúcich do styku s potravinami.
Komisia vykonáva audity tretích krajín s cieľom zabezpečiť, aby ich úradný dohľad nad výrobnými a kontrolnými normami bol v súlade s normami požadovanými EÚ.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Komisia v správe pre médiá upozornila, že na záver dialógu o vykonávaní dovozných kontrol so zainteresovanými stranami eurokomisár pre zdravie a dobré životné podmienky zvierat Olivér Várhelyi stanovil rôzne opatrenia na sprísnenie kontrol na hraniciach EÚ a v tretích krajinách. Tieto opatrenia zabezpečia, aby občania EÚ naďalej využívali najvyššiu úroveň bezpečnosti potravín, zatiaľ čo výrobcovia z EÚ budú mať rovnaké podmienky ako ich globálni konkurenti.
Opatrenia, ktoré reagujú na záväzky EK v rámci jej Vízie pre poľnohospodárstvo a potravinárstvo, sú - 50-percentný nárast počtu auditov vykonaných v krajinách mimo EÚ v priebehu nasledujúcich dvoch rokov pri zachovaní úrovne kontroly v krajinách EÚ; 33-percentný nárast auditov európskych hraničných kontrolných staníc s cieľom overiť, či členské štáty vykonávajú hraničné kontroly v súlade s požiadavkami EÚ; dôkladnejšie monitorovanie komodít a krajín, ktoré nerešpektujú predpisy.
Medzi navrhnuté opatrenia patrí aj podpora eurokomisie pre členské štáty pri vykonávaní týchto dodatočných kontrol, zriadenie špecializovanej pracovnej skupiny EÚ na zefektívnenie dovozných kontrol, ktorá sa zameria na rezíduá pesticídov, bezpečnosť potravín a krmív a dobré životné podmienky zvierat a zváži koordinované monitorovacie opatrenia EÚ týkajúce sa konkrétnych dovážaných produktov.
K návrhom patrí aj potreba vyškoliť približne 500 zamestnancov vnútroštátnych orgánov v oblasti úradných kontrol prostredníctvom špecializovaného programu EÚ a prijať aktualizované pravidlá povoľujúce dovoz produktov so stopami obzvlášť nebezpečných pesticídov, ktoré sú v EÚ zakázané, v súlade s nedávno aktualizovanými medzinárodnými normami.
Komisia pripomenula, že zdravie občanov patrí medzi kľúčové priority EÚ. To zahŕňa zabezpečenie bezpečných potravín, či už sú vyrobené v EÚ alebo v zahraničí. Únia má jedny z najprísnejších pravidiel v oblasti bezpečnosti potravín, zdravia zvierat a zdravia rastlín na svete, ktoré chránia európskych občanov, poľnohospodárstvo a životné prostredie. Tieto pravidlá zastavujú škodcov a choroby na hraniciach EÚ, ktoré by inak mohli ohroziť produkciu, potravinovú bezpečnosť a dôveru spotrebiteľov.
Všetky živé zvieratá, potraviny a krmivá, rastliny a rastlinné produkty vstupujúce na územie Únie musia spĺňať sanitárne a fytosanitárne požiadavky EÚ, ako aj určité požiadavky na dobré životné podmienky zvierat. Tieto požiadavky nie sú predmetom rokovaní a vzťahujú sa na všetkých obchodných partnerov EÚ.
Na overenie súladu dovozu s normami EÚ existuje prepracovaný systém úradných kontrol agropotravinového reťazca. Členské štáty vykonávajú na hraniciach kontroly zvierat, tovaru živočíšneho pôvodu (vrátane potravín živočíšneho pôvodu, vedľajších živočíšnych produktov a zárodočných produktov), rastlín, rastlinných produktov, určitých potravín a krmív neživočíšneho pôvodu a určitých materiálov prichádzajúcich do styku s potravinami.
Komisia vykonáva audity tretích krajín s cieľom zabezpečiť, aby ich úradný dohľad nad výrobnými a kontrolnými normami bol v súlade s normami požadovanými EÚ.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)