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EK: Pakt pre Stredomorie prináša výhody pre občanov aj podniky
Približne 900 spoločností v regióne Blízkeho východu a severnej Afriky a Perzského zálivu sa už zaviazalo k implementácii Zásad posilnenia postavenia žien, ktoré sú základom tohto programu.
Autor TASR
Brusel 10. novembra (TASR) - Európska komisia (EK) v utorok oznámila, že rok po svojom spustení Pakt pre Stredomorie prináša konkrétne výhody a nové príležitosti pre občanov, podniky a komunity na všetkých brehoch Stredozemného mora a pomáha budovať silnejšie, udržateľnejšie a integrovanejšie ekonomiky. Informuje o tom spravodajca TASR.
Komisia a Európska služba pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) v utorok predstavili zástupcom členských štátov EÚ a partnerských krajín južného Stredomoria aktualizovaný akčný plán, ktorý zdôrazňuje pokrok dosiahnutý cez prvý súbor opatrení v rámci Akčného plánu a predstavili ďalších deväť nových kľúčových iniciatív.
Tým sa celkový počet iniciatív v rámci Paktu o Stredomorí zvýšil na 30, čo potvrdzuje spoločnú ambíciu EÚ a jej partnerov vybudovať prepojený, prosperujúci, odolný a bezpečný spoločný stredomorský priestor.
Komisia pripomenula, že úspechy sa dosiahli v troch pilieroch: hnacia sila zmien, prepojení a inovácií; silnejšie, udržateľnejšie a integrovanejšie ekonomiky; bezpečnosť, pripravenosť a riadenie migrácie.
V rámci druhého piliera o ekonomike sa pokrok dosiahol v štyroch opatreniach vrátane spustenia Iniciatívy pre spoluprácu v oblasti obnoviteľnej energie a čistých technológií v Stredomorí (T-MED) v júni tohto roka.
Investičná platforma T-MED je už zavedená na vytvorenie portfólia projektov v oblasti obnoviteľnej energie, rozvodných sietí a čistých technológií, ktoré kombinujú financovanie EÚ a nástroje na rozdelenie rizika s cieľom prilákať investície a priemyselné partnerstvá. Očakáva sa tam mobilizácia investícií vo výške 25 miliárd eur.
Podľa EK na dobrej ceste je aj program StartUp4Med na podporu inkluzívneho rastu a vytvárania dôstojných pracovných miest spolu s Iniciatívou pre rastúcu zamestnanosť žien (SWEI), ktorá bola spustená v septembri s cieľom vytvoriť 500.000 pracovných miest pre ženy v sektoroch s vysokým rastovým potenciálom.
Približne 900 spoločností v regióne Blízkeho východu a severnej Afriky a Perzského zálivu sa už zaviazalo k implementácii Zásad posilnenia postavenia žien, ktoré sú základom tohto programu.
Aktualizovaný akčný plán zavádza šesť nových opatrení, ako sú kroky na modernizáciu a posilnenie obchodných a investičných vzťahov a podporu udržateľnej dopravy pre lepšie prepojený región. Zahŕňa aj niekoľko opatrení súvisiacich s klímou pre čistú transformáciu, udržateľný rast a odolnosť spolu s misiou Modré Stredomorie, ktorá podporuje modré hospodárstvo a odolnosť voči vode.
Komisia spresnila, že akčný plán pre Stredomorie je flexibilný a dynamický dokument, ktorý sa bude pravidelne aktualizovať a prispôsobovať meniacemu sa kontextu prostredníctvom priebežných konzultácií so zainteresovanými stranami a partnermi, čím sa zabezpečí jeho relevantnosť a účinnosť. Ďalšia aktualizácia akčného plánu sa očakáva na jar 2027.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Komisia a Európska služba pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) v utorok predstavili zástupcom členských štátov EÚ a partnerských krajín južného Stredomoria aktualizovaný akčný plán, ktorý zdôrazňuje pokrok dosiahnutý cez prvý súbor opatrení v rámci Akčného plánu a predstavili ďalších deväť nových kľúčových iniciatív.
Tým sa celkový počet iniciatív v rámci Paktu o Stredomorí zvýšil na 30, čo potvrdzuje spoločnú ambíciu EÚ a jej partnerov vybudovať prepojený, prosperujúci, odolný a bezpečný spoločný stredomorský priestor.
Komisia pripomenula, že úspechy sa dosiahli v troch pilieroch: hnacia sila zmien, prepojení a inovácií; silnejšie, udržateľnejšie a integrovanejšie ekonomiky; bezpečnosť, pripravenosť a riadenie migrácie.
V rámci druhého piliera o ekonomike sa pokrok dosiahol v štyroch opatreniach vrátane spustenia Iniciatívy pre spoluprácu v oblasti obnoviteľnej energie a čistých technológií v Stredomorí (T-MED) v júni tohto roka.
Investičná platforma T-MED je už zavedená na vytvorenie portfólia projektov v oblasti obnoviteľnej energie, rozvodných sietí a čistých technológií, ktoré kombinujú financovanie EÚ a nástroje na rozdelenie rizika s cieľom prilákať investície a priemyselné partnerstvá. Očakáva sa tam mobilizácia investícií vo výške 25 miliárd eur.
Podľa EK na dobrej ceste je aj program StartUp4Med na podporu inkluzívneho rastu a vytvárania dôstojných pracovných miest spolu s Iniciatívou pre rastúcu zamestnanosť žien (SWEI), ktorá bola spustená v septembri s cieľom vytvoriť 500.000 pracovných miest pre ženy v sektoroch s vysokým rastovým potenciálom.
Približne 900 spoločností v regióne Blízkeho východu a severnej Afriky a Perzského zálivu sa už zaviazalo k implementácii Zásad posilnenia postavenia žien, ktoré sú základom tohto programu.
Aktualizovaný akčný plán zavádza šesť nových opatrení, ako sú kroky na modernizáciu a posilnenie obchodných a investičných vzťahov a podporu udržateľnej dopravy pre lepšie prepojený región. Zahŕňa aj niekoľko opatrení súvisiacich s klímou pre čistú transformáciu, udržateľný rast a odolnosť spolu s misiou Modré Stredomorie, ktorá podporuje modré hospodárstvo a odolnosť voči vode.
Komisia spresnila, že akčný plán pre Stredomorie je flexibilný a dynamický dokument, ktorý sa bude pravidelne aktualizovať a prispôsobovať meniacemu sa kontextu prostredníctvom priebežných konzultácií so zainteresovanými stranami a partnermi, čím sa zabezpečí jeho relevantnosť a účinnosť. Ďalšia aktualizácia akčného plánu sa očakáva na jar 2027.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)