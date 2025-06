Eurokomisia plánuje zakázať odber skvapalneného zemného plynu z Ruska

Brusel 13. júna (TASR) - Európska komisia (EK) v rámci svojho úsilia o úplné zastavenie dodávok energetických zdrojov z Ruska plánuje terminálom na skvapalnený zemný plyn (LNG) v Európskej únii (EÚ) zakázať poskytovať služby ruským zákazníkom. Opatrenie by sa malo uplatňovať od 1. januára 2026 s možným odkladom do 17. júna 2026 v rámci existujúcich krátkodobých zmlúv. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá sa v piatok odvolala na interný dokument Komisie.



Návrh nariadenia EÚ o zákaze využívania ruských energetických zdrojov plánuje Komisia zverejniť 17. júna. Európska komisia má tiež v úmysle zaviazať európske spoločnosti, aby zverejňovali hlavné parametre zmlúv o dodávkach ruského plynu vrátane dátumov, podmienok a objemov dodávok, ako aj ich konečných príjemcov. Aby tieto normy vstúpili do platnosti, musia ich schváliť všetky krajiny EÚ. Maďarsko a Slovensko už skôr oznámili, že tieto návrhy zablokujú, pokiaľ EK nenavrhne výnimky, ktoré by zabezpečili energetickú bezpečnosť týchto dvoch krajín.