< sekcia Ekonomika
EK plánuje podporiť farmárov, ktorí čelia zvýšeným nákladom na hnojivá
Ceny hnojív, najmä produktov na báze dusíka, prudko vzrástli v dôsledku zvýšenia cien zemného plynu po vypuknutí konfliktu na Blízkom východe a uzavretí Hormuzského prielivu.
Autor TASR
Brusel 10. júna (TASR) - Európska komisia (EK) plánuje v reakcii na zvýšené náklady na hnojivá poskytnúť farmárom podporu vo výške 500 miliónov eur. S týmto cieľom má v úmysle aktivovať rezervu Spoločnej poľnohospodárskej politiky, v ktorej sa stále nachádza niečo vyše 200 miliónov eur, uviedol v stredu eurokomisár pre poľnohospodárstvo Christophe Hansen. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Komisia tiež navrhuje, aby členské štáty a Európsky parlament (EP) zvýšili rezervu o 300 miliónov eur a tým poskytli farmárom „cielenú a mimoriadnu podporu“. Vplyv rastúcich cien hnojív bol doteraz obmedzený, pretože mnohí poľnohospodári si koncom minulého roka vytvorili zásoby. Niektorí z nich však teraz vzhľadom na vyššie náklady zvažujú, či majú zasiať ozimné plodiny, uviedol eurokomisár Hansen.
Ceny hnojív, najmä produktov na báze dusíka, prudko vzrástli v dôsledku zvýšenia cien zemného plynu po vypuknutí konfliktu na Blízkom východe a uzavretí Hormuzského prielivu.
Komisia tiež navrhuje, aby členské štáty a Európsky parlament (EP) zvýšili rezervu o 300 miliónov eur a tým poskytli farmárom „cielenú a mimoriadnu podporu“. Vplyv rastúcich cien hnojív bol doteraz obmedzený, pretože mnohí poľnohospodári si koncom minulého roka vytvorili zásoby. Niektorí z nich však teraz vzhľadom na vyššie náklady zvažujú, či majú zasiať ozimné plodiny, uviedol eurokomisár Hansen.
Ceny hnojív, najmä produktov na báze dusíka, prudko vzrástli v dôsledku zvýšenia cien zemného plynu po vypuknutí konfliktu na Blízkom východe a uzavretí Hormuzského prielivu.