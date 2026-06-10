Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 10. jún 2026Meniny má Margaréta
< sekcia Ekonomika

EK plánuje podporiť farmárov, ktorí čelia zvýšeným nákladom na hnojivá

.
Ilustračná snímka Foto: TASR - Štefan Puškáš

Ceny hnojív, najmä produktov na báze dusíka, prudko vzrástli v dôsledku zvýšenia cien zemného plynu po vypuknutí konfliktu na Blízkom východe a uzavretí Hormuzského prielivu.

Autor TASR
Brusel 10. júna (TASR) - Európska komisia (EK) plánuje v reakcii na zvýšené náklady na hnojivá poskytnúť farmárom podporu vo výške 500 miliónov eur. S týmto cieľom má v úmysle aktivovať rezervu Spoločnej poľnohospodárskej politiky, v ktorej sa stále nachádza niečo vyše 200 miliónov eur, uviedol v stredu eurokomisár pre poľnohospodárstvo Christophe Hansen. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Komisia tiež navrhuje, aby členské štáty a Európsky parlament (EP) zvýšili rezervu o 300 miliónov eur a tým poskytli farmárom „cielenú a mimoriadnu podporu“. Vplyv rastúcich cien hnojív bol doteraz obmedzený, pretože mnohí poľnohospodári si koncom minulého roka vytvorili zásoby. Niektorí z nich však teraz vzhľadom na vyššie náklady zvažujú, či majú zasiať ozimné plodiny, uviedol eurokomisár Hansen.

Ceny hnojív, najmä produktov na báze dusíka, prudko vzrástli v dôsledku zvýšenia cien zemného plynu po vypuknutí konfliktu na Blízkom východe a uzavretí Hormuzského prielivu.
.

Neprehliadnite

MS26 OČAMI SLOVÁKOV: Ďurica nechce ponocovať: Vyberiem si čerešničky

Blanár: Slovensko posilňuje partnerstvo s OSN

Kucka poprel správy o konci kariéry: Čoskoro sa vidíme na trávnikoch

ŠTARTUJE FUTBALOVÝ MUNDIAL: Prvýkrát so 48 účastníkmi a v 3 krajinách