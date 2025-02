EK plánuje radikálne reštrukturalizovať rozpočet EÚ

Brusel 11. februára (TASR) - Európska komisia (EK) plánuje radikálne reštrukturalizovať rozpočet Európskej únie (EÚ) v hodnote 1 bilióna eur tým, že viac ako 50 prísne kontrolovaných výdavkových programov zlúči do troch hlavných fondov, ktoré poskytnú členským štátom väčšie právomoci v oblasti výdavkov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS, ktorá sa odvolala na denník Financial Times (FT).



Autori navrhovanej reformy vyzývajú na "ambicióznejší rozsah a štruktúru" budúceho rozpočtu EÚ na roky 2028 až 2034 s cieľom vyhovieť rastúcim požiadavkám na výdavky na obranu a splácanie veľkých dlhov, uviedol FT, ktorý nahliadol do plánu Komisie. Centralizácia početných výdavkových programov do troch hlavných fondov má štátom poskytnúť väčšiu flexibilitu pri riešení neočakávaných výziev.



V rámci zjednodušeného rozpočtu by sa EK dohodla na "akčnom pláne pre jednotlivé krajiny, ktorý zohľadní kľúčové reformy a investície" týkajúce sa regionálnych fondov a poľnohospodárskych dotácií. Vlády členských štátov tak majú získať väčšiu voľnosť pri rozhodovaní o projektoch vrátane tých, ktoré miestne samosprávy tradične dohadovali s Bruselom.



Cieľom "Európskeho fondu pre konkurencieschopnosť" by podľa návrhu Komisie bolo stimulovať investície do kľúčových odvetví a spoločných projektov, zatiaľ čo obnovený fond zahraničnej politiky by sa zameral na "väčšie zosúladenie so strategickými záujmami" európskeho spoločenstva. Tieto dva fondy umožnia EÚ vyčleniť oveľa väčšiu časť svojho rozpočtu na cezhraničné obranné projekty, ktoré v predchádzajúcich európskych rozpočtoch neboli prioritou, uviedol FT.