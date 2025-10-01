< sekcia Ekonomika
Eurokomisia plánuje znížiť kvóty na dovoz ocele
Tieto opatrenia sú súčasťou širšieho balíka zameraného na podporu európskeho oceliarskeho priemyslu, ktorý EK predloží 7. októbra.
Autor TASR
Brusel 1. októbra (TASR) - Európska komisia (EK) sa chystá navrhnúť zníženie colných kvót na dovoz ocele takmer o polovicu a zvýšenie ciel na oceľ na 50 % pri objemoch nad dohodnuté úrovne dovozných kvót, čo bude v súlade s colným zaťažením zavedeným Spojenými štátmi a Kanadou. Uviedla to v stredu tlačová agentúra Reuters s odkazom na nemenované zdroje z prostredia exekutívy Európskej únie (EÚ), informuje spravodajca TASR.
Výkonný podpredseda EK pre prosperitu a priemyselnú stratégiu Stéphane Séjourné to podľa Reuters v stredu oznámil združeniam pôsobiacim v oceliarskom priemysle.
Súčasné záruky pre oceliarsky priemysel EÚ vypršia 30. júna 2026. Únia a jej západní spojenci sa snažia obmedziť nadprodukciu ocele, ktorú umožňujú štátne dotácie pre čínsky oceliarsky priemysel, pričom rovnaké snahy vyvíjajú aj pri ďalších sektoroch postihnutých nadmernou kapacitou výroby.
EÚ od 1. apríla tohto roku sprísnila doterajšie colné kvóty na dovoz ocele o 15 %, pričom EK skúma vývoj na trhu s hliníkom pre prípad podobných krokov ako pri oceli. Ceny oboch komodít v minulých mesiacoch vzrástli po tom, čo administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa zvýšila clá na dovoz ocele a hliníka na 50 %.
Po uzavretí komplexnej obchodnej dohody medzi EÚ a USA koncom júla eurokomisár pre obchod Maroš Šefčovič naznačil, že Brusel bude spolupracovať s Washingtonom v rámci takzvanej aliancie v oblasti kovov, aby ochránil európskych výrobcov pred lacnejšími dotovanými dovozmi z Číny. Šefčovič sa počas minulotýždňového pracovného stretnutia s krajinami ASEAN v Malajzii zišiel aj s veľvyslancom prezidenta USA pre obchod Jamiesonom Greerom, s ktorým rokoval o situácii v oblasti ciel na oceľ a hliník.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
