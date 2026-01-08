< sekcia Ekonomika
EK po stretnutí s agroministrami zdôraznila význam poľnohospodárstva
Komisári a agroministri zhodnotili výzvy, ktorým v súčasnosti čelia poľnohospodári a agropotravinársky sektor, a vymenili si názory na očakávania do roku 2026.
Autor TASR
Brusel 8. januára (TASR) - Ministri poľnohospodárstva členských krajín EÚ sa v stredu stretli na mimoriadnom zasadnutí na pozvanie Európskej komisie (EK) a cyperskej ministerky poľnohospodárstva Marie Panayiotuovej, ktorá zastupovala cyperské predsedníctvo v Rade EÚ. Účastníci zasadnutia zdôraznili význam poľnohospodárstva pre európsku suverenitu a zhodnotili výzvy, ktorým čelia poľnohospodári a agropotravinársky sektor EÚ, informuje spravodajca TASR.
Komisiu na tomto stretnutí zastupovali eurokomisár pre poľnohospodárstvo Christophe Hansen, eurokomisár pre obchod a potravinovú bezpečnosť Maroš Šefčovič a eurokomisár pre zdravie a dobré životné podmienky zvierat Olivér Várhelyi.
Komisia v oficiálnom vyhlásení pre médiá uviedla, že účastníci rokovaní spoločne uznali, že poľnohospodárstvo má zásadný význam pre európsku suverenitu a že agropotravinársky sektor EÚ je kľúčom k európskej konkurencieschopnosti prostredníctvom miliónov pracovných miest a pridanej hodnoty.
Komisári a agroministri zhodnotili výzvy, ktorým v súčasnosti čelia poľnohospodári a agropotravinársky sektor, a vymenili si názory na očakávania do roku 2026.
Diskusie sa zamerali aj na obavy vyplývajúce zo zvýšenej volatility cien a neistoty na svetových trhoch, ako aj na potrebu zachovať silné konkurenčné postavenie európskych poľnohospodárov.
„EÚ si je vedomá svojej zodpovednosti a plne uznáva pocit naliehavosti, ktorý v tomto odvetví pociťuje. Preto boli prijaté opatrenia zamerané na zmiernenie tlakov a vytváranie nových príležitostí,“ uvádza sa v stanovisku Eurokomisie.
Výsledky zo stredajšieho zasadnutia sú štruktúrované do viacerých hlavných bodov: zabezpečenie podpory spoločnej poľnohospodárskej politiky v rámci viacročného finančného rámca na obdobie po roku 2027, zlepšenie dostupnosti a cenovej dostupnosti hnojív, posilnenie domácej výroby a zníženie závislosti od hnojív, posilnenie globálnej konkurencieschopnosti a ďalšie zjednodušenie administratívy v prospech poľnohospodárov.
Podľa dokumentu EK je potravinová bezpečnosť kľúčovým prvkom celkovej bezpečnosti a suverenity EÚ, a preto je potrebné zabezpečiť budúcnosť poľnohospodárstva a konkurencieschopného agropotravinárskeho odvetvia v Európe.
V závere vyhlásenia sa zdôrazňuje, že EÚ je pripravená konať v prípade potreby, a to v krátkodobom aj dlhodobom horizonte, pre ochranu záujmov poľnohospodárov a že bude aj naďalej dôsledne obhajovať svoje záujmy v oblasti poľnohospodárstva a potravinovej bezpečnosti.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
