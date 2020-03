EK počíta v tomto roku s poklesom ekonomiky EÚ minimálne o 1 percento

Brusel 16. marca (TASR) - Pandémia nového koronavírusu výrazne zhoršila vyhliadky ekonomiky Európskej únie (EÚ), ktorá sa s najväčšou pravdepodobnosťou dostane do recesie.



Hrubý domáci produkt (HDP) by mal tento rok klesnúť o 1 % v dôsledku koronavírusu, uvádza sa v dokumente Európskej komisie (EK). Interné odhady EK sú dokonca ešte výrazne pesimistickejšie a počítajú so znížením HDP až o 2,5 %.



"Odhaduje sa, že kríza pre ochorenie COVID-19 bude mať obrovský nepriaznivý ekonomický dosah na EÚ a eurozónu," citovala dokument EK agentúra Reuters. "Očakávame, že priamy dosah cez všetky kanály zníži reálny rast HDP v roku 2020 o 2,5 percentuálneho bodu v porovnaní so situáciou bez pandémie." V dokumente sa ďalej píše, že vzhľadom na pôvodnú predpoveď, ktorá počítala s expanziou o 1,4 %, by to v tomto roku znamenalo pokles približne o 1 %, pričom na budúci rok by sa ekonomika mala výrazne, aj keď nie úplne zotaviť.



Podľa zdrojov Reuters interný dokument EK odhaduje, že negatívny vplyv pandémie môže byť až 3,9 percentuálneho bodu, čo by znamenalo pád HDP asi o 2,5 %.