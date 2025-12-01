< sekcia Ekonomika
EK podporila cezhraničné projekty v oblasti energetickej prepojenosti
Komisia podporí realizáciu týchto projektov prostredníctvom politickej koordinácie s dotknutými členskými štátmi.
Autor TASR
Brusel 1. decembra (TASR) - Európska komisia (EK) v pondelok udelila 235 cezhraničným energetickým projektom štatút projektov spoločného záujmu a projektov vo vzájomnom záujme. Ide o druhý takýto zoznam od spustenia tohto typu projektov v roku 2023, informuje spravodajca TASR.
Komisia spresnila, že vybrané projekty budú oprávnené požiadať o financovanie EÚ z Nástroja na prepájanie Európy (CEF) a budú využívať zrýchlené povoľovacie a regulačné postupy na rýchle vykonanie a realizáciu. Vybrané projekty posilnia energetickú prepojenosť na celom kontinente a priblížia dokončenie energetickej únie.
Nevyhnutné prepojenia v rámci EÚ a s jej susednými krajinami pomôžu zvyšovať konkurencieschopnosť EÚ, dekarbonizáciu a posilnia energetickú bezpečnosť a nezávislosť Európy.
Eurokomisár pre energetiku Dan Jorgensen v správe pre médiá zdôraznil, že energetická infraštruktúra nie je len základom energetickej únie, ale je základom silnej a prosperujúcej Európy. „Na riešenie súčasných výziev v oblasti bezpečnosti, konkurencieschopnosti a dekarbonizácie Európa potrebuje energetický systém, ktorý bude odolný a nadčasový. Projekty, ktoré sme sa rozhodli podporiť, zohrajú kľúčovú úlohu pri zabezpečovaní čistejšej, lacnejšej a bezpečnejšej energie pre našich občanov a podniky,“ odkázal.
Zoznam vybraných projektov spoločného záujmu a projektov vo vzájomnom záujme zahŕňa 113 projektov v oblasti elektrickej energie, elektrickej energie na mori a inteligentných elektrických sietí, 100 projektov v oblasti vodíka a elektrolyzérov, 17 projektov infraštruktúry na prepravu uhlíka, ktoré podporia rozvoj trhu so zachytávaním a ukladaním uhlíka, tri projekty inteligentných plynárenských sietí na digitalizáciu a modernizáciu siete zemného plynu a dva dlhodobé projekty spájajúce Maltu a Cyprus s európskou plynárenskou sieťou na pevnine.
Zabezpečenie dobre integrovanej a optimalizovanej európskej energetickej siete má zásadný význam pre urýchlenie nákladovo efektívneho prechodu na čistú energiu. Komisia preto čoskoro predstaví balík zameraný na európske siete s cieľom urýchliť rozvoj energetickej infraštruktúry v Európe. Rozvinie aj iniciatívu Energetické diaľnice, ktorou sa budú urýchlene riešiť prekážky cezhraničnej energetickej infraštruktúry a zvýši sa odolnosť energetického systému EÚ.
Komisia po prijatí zoznamu projektov spoločného záujmu a projektov vo vzájomnom záujme ich predloží Európskemu parlamentu a Rade EÚ (členské štáty) vo forme delegovaného aktu. Obe euroinštitúcie budú mať dva mesiace na to, aby zoznam v plnom rozsahu prijali alebo zamietli, ale nemôžu ho zmeniť. Tento proces možno predĺžiť o dva mesiace.
Projekty spoločného záujmu sú navrhnuté tak, aby dobudovali trh EÚ s energiou a prispeli k cieľom klimatickej neutrality, čím sa zabezpečí, aby všetci Európania mali prístup k cenovo dostupnej, spoľahlivej a obnoviteľnej energii. Medzi projekty vo vzájomnom záujme patrí cezhraničná infraštruktúra medzi krajinami EÚ a krajinami mimo EÚ, ktorá prispieva k plneniu cieľov EÚ v oblasti energetiky a klímy.
