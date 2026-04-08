EK podporila prevádzkové možnosti Agentúry EÚ pre vesmírne služby
Komisia sa snaží posilniť úlohu agentúry ako hlavného poskytovateľa služieb v globálnom vesmírnom sektore, ako aj ďalšie zodpovednosti v iných oblastiach súvisiacich s vesmírom.
Autor TASR
Brusel 8. apríla (TASR) - Európska komisia (EK) v stredu navrhla nariadenie, ktorým sa zriadi samostatný zakladajúci legislatívny akt pre Agentúru Európskej únie pre vesmírne služby (EUSPA). EUSPA pôsobí ako kľúčové prepojenie medzi vesmírnymi technológiami a verejným a súkromným sektorom a zabezpečuje, aby sa satelitné údaje premieňali na funkčné služby pre európskych občanov, podniky a priemysel, informuje spravodajca TASR.
Legislatívny krok EK premenuje súčasnú Agentúru pre Európsky vesmírny program na agentúru pre vesmírne služby a mení niektoré ustanovenia nariadenia o vesmírnom programe EÚ tak, aby odrážali rozširujúce sa prevádzkové zodpovednosti agentúry. Agentúra prejde na samostatný zakladajúci akt, ktorý nebude potrebné meniť pre každý sedemročný rozpočtový cyklus EÚ.
EUSPA ako prevádzková zložka vesmírnych aktivít EÚ je zodpovedná za riadenie satelitných navigačných systémov Galileo a EGNOS, ako aj za bezpečnosť vesmírnej infraštruktúry Únie. Pôsobí ako kľúčové prepojenie medzi vesmírnymi technológiami a verejným a súkromným sektorom a zabezpečuje, aby sa satelitné údaje premieňali na funkčné služby pre európskych občanov, podniky a priemysel.
Komisia sa snaží posilniť úlohu agentúry ako hlavného poskytovateľa služieb v globálnom vesmírnom sektore, ako aj ďalšie zodpovednosti v iných oblastiach súvisiacich s vesmírom. Únia si týmto návrhom zachováva svoju strategickú autonómiu a zostáva konkurencieschopným aktérom v rýchlo sa meniacom medzinárodnom vesmírnom prostredí.
EUSPA ako vesmírna agentúra, ktorá riadi vesmírny program EÚ, bola pôvodne bola vytvorená ako Európsky úrad pre dohľad nad globálnymi navigačnými satelitnými systémami (GSA) v roku 2004. V roku 2010 bola reorganizovaná na Európsku agentúru pre globálne navigačné satelitné systémy (Agentúra GNSS) a v súčasnej podobe bola zriadená v máji 2021. EUSPA je samostatný subjekt od Európskej vesmírnej agentúry (ESA), hoci tieto dva subjekty úzko spolupracujú.
Agentúra EÚ pre vesmírne služby prevádzkuje programy Galileo a Európska geostacionárna navigačná služba (EGNOS) s cieľom poskytnúť európsku alternatívu globálnych satelitných navigačných služieb (GNSS) k americkým, ruským a čínskym systémom (GPS, Glonass a BeiDou). Na rozdiel od konkurenčných programov GNSS Galileo zostáva pod civilnou kontrolou.
EUSPA je poverená podporou komercializácie a trhového uplatnenia vesmírnych údajov a služieb EÚ, a to aj z programov Galileo, EGNOS a Copernicus (pozorovanie Zeme). Robí to zverejňovaním kritických informácií pre trh vrátane správ týkajúcich sa pozorovania zeme a GNSS, zabezpečovaním satelitných komunikácií a organizovaním finančných príležitostí, ako sú mechanizmy financovania programov Horizont Európa, iniciatíva CASSINI na podporu podnikateľov, startupov a malých a stredných podnikov vo vesmírnom priemysle či Fundamental Elements R&D (mechanizmus financovania výskumu a vývoja EÚ, ktorý podporuje vývoj čipových súprav, prijímačov a antén s podporou GNSS).
Okrem má EUSPA na starosti bezpečnú satelitnú komunikáciu (GOVSATCOM a IRIS2), zaisťuje pre EÚ dohľad a sledovanie vesmíru a je zodpovedná za bezpečnostnú akreditáciu všetkých zložiek vesmírneho programu EÚ.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
