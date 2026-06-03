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EK ponúkla Taliansku ústupky v oblasti financovania energetiky
Plánovaná flexibilita by mala platiť do roku 2028. Podľa zdrojov blízkych rokovaniam sa talianska vláda snaží o predĺženie tohto obdobia o ďalší rok, napísala agentúra APA.
Autor TASR
Brusel 3. júna (TASR) - Európska komisia (EK) plánuje poskytnúť Taliansku čiastočné ústupky pri financovaní opatrení v oblasti energetickej politiky. Na základe dohody s ministerstvom financií v Ríme by sa časť dodatočných výdavkov na obranu, ktoré možno vyňať z limitov deficitu, mala dať použiť aj v energetickom sektore. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA, ktorá sa odvolala na zdroje blízke Komisii.
Takzvaná „národná úniková doložka“ umožňuje členským štátom EÚ vrátane Talianska prekročiť limity deficitu bloku buď s cieľom zvýšiť ich výdavky na obranu, alebo riešiť mimoriadne nepriaznivé hospodárske okolnosti. V prípade výdavkov na obranu by bola rozpočtová flexibilita dostupná na štyri roky od roku 2025, pričom zvýšenie deficitu do roku 2028 nesmie presiahnuť 1,5 % národného produktu ročne.
Brusel by teraz mohol Taliansku umožniť, aby v rámci dodatočného priestoru určeného na výdavky na obranu použilo prostriedky v objeme 0,3 % HDP na investície súvisiace s energetikou. Vláde v Ríme by to uvoľnilo zdroje vo výške viac ako 6,5 miliardy eur ročne.
Plánovaná flexibilita by mala platiť do roku 2028. Podľa zdrojov blízkych rokovaniam sa talianska vláda snaží o predĺženie tohto obdobia o ďalší rok, napísala agentúra APA. Finančné prostriedky by sa mali použiť na investície v oblasti dekarbonizácie, energetickej efektívnosti, elektrifikácie, ako aj na ďalšie opatrenia v rámci energetickej transformácie.
Takzvaná „národná úniková doložka“ umožňuje členským štátom EÚ vrátane Talianska prekročiť limity deficitu bloku buď s cieľom zvýšiť ich výdavky na obranu, alebo riešiť mimoriadne nepriaznivé hospodárske okolnosti. V prípade výdavkov na obranu by bola rozpočtová flexibilita dostupná na štyri roky od roku 2025, pričom zvýšenie deficitu do roku 2028 nesmie presiahnuť 1,5 % národného produktu ročne.
Brusel by teraz mohol Taliansku umožniť, aby v rámci dodatočného priestoru určeného na výdavky na obranu použilo prostriedky v objeme 0,3 % HDP na investície súvisiace s energetikou. Vláde v Ríme by to uvoľnilo zdroje vo výške viac ako 6,5 miliardy eur ročne.
Plánovaná flexibilita by mala platiť do roku 2028. Podľa zdrojov blízkych rokovaniam sa talianska vláda snaží o predĺženie tohto obdobia o ďalší rok, napísala agentúra APA. Finančné prostriedky by sa mali použiť na investície v oblasti dekarbonizácie, energetickej efektívnosti, elektrifikácie, ako aj na ďalšie opatrenia v rámci energetickej transformácie.