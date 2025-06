EK poskytla usmernenia na dokončenie plánov obnovy do roku 2026

Brusel 4. júna (TASR) - Európska komisia (EK) prijala v stredu oznámenie, v ktorom zhodnotila implementáciu nástroja na obnovu a odolnosť (RRF) plánu obnovy EÚ budúcej generácie (NGEU) a ponúkla členským štátom usmernenia, aby zabezpečili jeho úspešné zatvorenie v roku 2026. Informuje o tom spravodajca TASR.



Komisia pripomenula, že v súlade so zákonnými lehotami a dočasnou povahou nástroja RRF musia členské štáty splniť všetky míľniky a ciele do 31. augusta 2026. To eurokomisii umožní uskutočniť rýchle konečné platby do 31. decembra 2026.



Pre čerpanie finančných prostriedkov vo výške 335 miliárd eur, ktoré majú členské štáty stále k dispozícii, je nevyhnutné urýchliť implementáciu RRF.



Komisia poskytla členským štátom usmernenie, ako zefektívniť svoje plány obnovy a odolnosti a pripraviť svoje žiadosti o konečnú platbu v roku 2026. Členské štáty boli vyzvané, aby preskúmali svoje plány tak, aby zahŕňali len opatrenia dosiahnuteľné do 31. augusta 2026, a aby preskúmali alternatívne opatrenia na využitie zostávajúcich finančných prostriedkov.



RRF ako dočasný nástroj plánu NGEU spusteného v roku 2021 v reakcii na pandémiu ochorenia COVID-19 už podporil množstvo investícií a reforiem, ktoré riešia ekonomické a sociálne dôsledky pandémie, urýchľujú štrukturálne zmeny a tiež prechod na zelenú a digitálnu ekonomiku.



Doteraz bolo členským štátom vyplatených viac ako 315 miliárd eur po dosiahnutí viac ako 2000 stanovených míľnikov a cieľov pri realizácii reforiem a investícií.



Komisia teraz od členských štátov očakáva, že urýchlene a komplexne zrevidujú svoje národné plány obnovy a odolnosti, aby zabezpečili, že všetky míľniky a ciele sa budú môcť realizovať do 31. augusta 2026. Komisia zdôraznila, že bude podporovať členské štáty počas tohto procesu a zabezpečí, aby revidované plány spĺňali všetky hodnotiace kritériá a požiadavky stanovené v nariadení o RRF.



S cieľom rozšíriť ponuku možností pre členské štáty EK vyzvala Európsky parlament a Radu EÚ, aby urýchlene dokončili legislatívne rokovania o nariadení o programe európskeho obranného priemyslu (EDIP) a zaviedli ustanovenie, ktoré uľahčí dobrovoľné príspevky do EDIP podporované cez RRF.



Nástroj na obnovu a odolnosť je dočasným nástrojom plánu NGEU, ktorý má riešiť ekonomické a sociálne dôsledky pandémie ochorenia COVID-19. Prostredníctvom tohto nástroja EK získava finančné prostriedky požičiavaním si na kapitálových trhoch (vydávaním dlhopisov v mene EÚ). Tieto zdroje sú potom k dispozícii členským štátom na realizáciu ambicióznych reforiem a investícií, ktoré im umožňujú rýchle a účinné zotavenie sa z účinkov pandémie.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)