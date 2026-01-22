Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
EK poskytne 160 miliónov eur na podporu agropotravinárskeho sektora EÚ

Na snímke traktor so sejačkou na poli. Foto: TASR Roman Hanc

Predsedníčka EK Ursula von der Leyenová v septembri 2025 v prejave o stave Únie zdôraznila, že podpora agropotravinárskeho priemyslu je politickou prioritou EÚ.

Brusel 22. januára (TASR) - Európska komisia (EK) vo štvrtok zverejnila výzvy na predkladanie návrhov na rok 2026 na podporu kampaní a podujatí, ktoré propagujú udržateľné a vysokokvalitné agropotravinárske výrobky EÚ v rámci Európskej únie a na celom svete. O výzve EK informuje spravodajca TASR.

Komisia spresnila, že prostredníctvom grantov bude sprístupnených 160 miliónov eur na spolufinancovanie programov navrhnutých skupinami výrobcov a inými orgánmi obchodu s agropotravinárskymi výrobkami. Platí to pre vnútorný trh EÚ aj pre kľúčové trhy mimo EÚ so silným rastovým potenciálom vrátane Spojeného kráľovstva, Japonska, Južnej Kórey, Číny, Singapuru a Severnej Ameriky.

Výzvy sú súčasťou pracovného programu propagačnej politiky na rok 2026, v rámci ktorého EK pridelí 205 miliónov eur na spolufinancovanie propagačných aktivít pre agropotravinárske výrobky EÚ, čo je najvyššia suma, aká bola kedy vyčlenená na zvyšovanie povedomia spotrebiteľov o európskych poľnohospodárskych výrobkoch a systémoch kvality.

Tieto akcie sa vykonávajú pod spoločným sloganom „Enjoy, it‘s from Europe“ (Dobrú chuť, to je z Európy), ktorého cieľom je zvýšiť povedomie spotrebiteľov o kvalite výrobkov EÚ a odmeniť poľnohospodárov a agropotravinárske podniky v Únii za ich úsilie o splnenie vysokých štandardov bezpečnosti a environmentálnych noriem.

Pracovný program okrem toho predpokladá vznik iniciatív, ktoré bude riadiť priamo eurokomisia, vrátane propagačných a informačných kampaní v tretích krajinách, účasti EÚ na významných medzinárodných veľtrhoch agropotravinárskeho priemyslu, návštev eurokomisára pre poľnohospodárstvo Christophea Hansena v tretích krajinách a vypracovania príručiek pre vstup na cudzí trh pre európskych vývozcov.

Predsedníčka EK Ursula von der Leyenová v septembri 2025 v prejave o stave Únie zdôraznila, že podpora agropotravinárskeho priemyslu je politickou prioritou EÚ. Vo Vízii pre poľnohospodárstvo a potravinárstvo je uznaná ako kľúčový nástroj na podporu globálnej konkurencieschopnosti, odolnosti a diverzifikácie agropotravinárskeho sektora EÚ.

Komisia upozornila, že výzvy zverejnené vo štvrtok budú otvorené pre podávanie žiadostí počas troch mesiacov a sú otvorené pre širokú škálu oprávnených prevádzkovateľov v celej EÚ. Informačný deň zameraný na tieto výzvy sa uskutoční v Bruseli v dňoch 27. a 28. januára a bude prístupný aj online pre tých, ktorí nemôžu pricestovať do Bruselu.





