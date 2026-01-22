< sekcia Ekonomika
EK poskytne 160 miliónov eur na podporu agropotravinárskeho sektora EÚ
Predsedníčka EK Ursula von der Leyenová v septembri 2025 v prejave o stave Únie zdôraznila, že podpora agropotravinárskeho priemyslu je politickou prioritou EÚ.
Autor TASR
Brusel 22. januára (TASR) - Európska komisia (EK) vo štvrtok zverejnila výzvy na predkladanie návrhov na rok 2026 na podporu kampaní a podujatí, ktoré propagujú udržateľné a vysokokvalitné agropotravinárske výrobky EÚ v rámci Európskej únie a na celom svete. O výzve EK informuje spravodajca TASR.
Komisia spresnila, že prostredníctvom grantov bude sprístupnených 160 miliónov eur na spolufinancovanie programov navrhnutých skupinami výrobcov a inými orgánmi obchodu s agropotravinárskymi výrobkami. Platí to pre vnútorný trh EÚ aj pre kľúčové trhy mimo EÚ so silným rastovým potenciálom vrátane Spojeného kráľovstva, Japonska, Južnej Kórey, Číny, Singapuru a Severnej Ameriky.
Výzvy sú súčasťou pracovného programu propagačnej politiky na rok 2026, v rámci ktorého EK pridelí 205 miliónov eur na spolufinancovanie propagačných aktivít pre agropotravinárske výrobky EÚ, čo je najvyššia suma, aká bola kedy vyčlenená na zvyšovanie povedomia spotrebiteľov o európskych poľnohospodárskych výrobkoch a systémoch kvality.
Tieto akcie sa vykonávajú pod spoločným sloganom „Enjoy, it‘s from Europe“ (Dobrú chuť, to je z Európy), ktorého cieľom je zvýšiť povedomie spotrebiteľov o kvalite výrobkov EÚ a odmeniť poľnohospodárov a agropotravinárske podniky v Únii za ich úsilie o splnenie vysokých štandardov bezpečnosti a environmentálnych noriem.
Pracovný program okrem toho predpokladá vznik iniciatív, ktoré bude riadiť priamo eurokomisia, vrátane propagačných a informačných kampaní v tretích krajinách, účasti EÚ na významných medzinárodných veľtrhoch agropotravinárskeho priemyslu, návštev eurokomisára pre poľnohospodárstvo Christophea Hansena v tretích krajinách a vypracovania príručiek pre vstup na cudzí trh pre európskych vývozcov.
Predsedníčka EK Ursula von der Leyenová v septembri 2025 v prejave o stave Únie zdôraznila, že podpora agropotravinárskeho priemyslu je politickou prioritou EÚ. Vo Vízii pre poľnohospodárstvo a potravinárstvo je uznaná ako kľúčový nástroj na podporu globálnej konkurencieschopnosti, odolnosti a diverzifikácie agropotravinárskeho sektora EÚ.
Komisia upozornila, že výzvy zverejnené vo štvrtok budú otvorené pre podávanie žiadostí počas troch mesiacov a sú otvorené pre širokú škálu oprávnených prevádzkovateľov v celej EÚ. Informačný deň zameraný na tieto výzvy sa uskutoční v Bruseli v dňoch 27. a 28. januára a bude prístupný aj online pre tých, ktorí nemôžu pricestovať do Bruselu.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Komisia spresnila, že prostredníctvom grantov bude sprístupnených 160 miliónov eur na spolufinancovanie programov navrhnutých skupinami výrobcov a inými orgánmi obchodu s agropotravinárskymi výrobkami. Platí to pre vnútorný trh EÚ aj pre kľúčové trhy mimo EÚ so silným rastovým potenciálom vrátane Spojeného kráľovstva, Japonska, Južnej Kórey, Číny, Singapuru a Severnej Ameriky.
Výzvy sú súčasťou pracovného programu propagačnej politiky na rok 2026, v rámci ktorého EK pridelí 205 miliónov eur na spolufinancovanie propagačných aktivít pre agropotravinárske výrobky EÚ, čo je najvyššia suma, aká bola kedy vyčlenená na zvyšovanie povedomia spotrebiteľov o európskych poľnohospodárskych výrobkoch a systémoch kvality.
Tieto akcie sa vykonávajú pod spoločným sloganom „Enjoy, it‘s from Europe“ (Dobrú chuť, to je z Európy), ktorého cieľom je zvýšiť povedomie spotrebiteľov o kvalite výrobkov EÚ a odmeniť poľnohospodárov a agropotravinárske podniky v Únii za ich úsilie o splnenie vysokých štandardov bezpečnosti a environmentálnych noriem.
Pracovný program okrem toho predpokladá vznik iniciatív, ktoré bude riadiť priamo eurokomisia, vrátane propagačných a informačných kampaní v tretích krajinách, účasti EÚ na významných medzinárodných veľtrhoch agropotravinárskeho priemyslu, návštev eurokomisára pre poľnohospodárstvo Christophea Hansena v tretích krajinách a vypracovania príručiek pre vstup na cudzí trh pre európskych vývozcov.
Predsedníčka EK Ursula von der Leyenová v septembri 2025 v prejave o stave Únie zdôraznila, že podpora agropotravinárskeho priemyslu je politickou prioritou EÚ. Vo Vízii pre poľnohospodárstvo a potravinárstvo je uznaná ako kľúčový nástroj na podporu globálnej konkurencieschopnosti, odolnosti a diverzifikácie agropotravinárskeho sektora EÚ.
Komisia upozornila, že výzvy zverejnené vo štvrtok budú otvorené pre podávanie žiadostí počas troch mesiacov a sú otvorené pre širokú škálu oprávnených prevádzkovateľov v celej EÚ. Informačný deň zameraný na tieto výzvy sa uskutoční v Bruseli v dňoch 27. a 28. januára a bude prístupný aj online pre tých, ktorí nemôžu pricestovať do Bruselu.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)