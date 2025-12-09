< sekcia Ekonomika
EK poskytne Poľsku podporu pri výstavbe prvej jadrovej elektrárne
Štát na realizáciu zabezpečil 60 miliárd zlotých (14,18 mld. eur). Ešte v decembri má 4,6 miliardy zlotých (1,07 mld. eur) dostať vybraný subjekt.
Varšava 9. decembra (TASR) - Európska komisia poskytne Poľsku finančnú podporu pri výstavbe prvej jadrovej elektrárne v krajine. Počas verejnej časti rokovania vlády to oznámil premiér Donald Tusk, podľa ktorého by výstavba mohla začať už v decembri, informuje varšavský spravodajca TASR.
Štát na realizáciu zabezpečil 60 miliárd zlotých (14,18 mld. eur). Ešte v decembri má 4,6 miliardy zlotých (1,07 mld. eur) dostať vybraný subjekt. „Výstavbu budeme môcť skutočne začať s plným tempom tak, aby elektrina z nej poplynula čo najskôr,“ povedal Tusk.
Počas zasadnutia premiér informoval aj o opätovnom prerokovaní návrhu zákona o kryptomenách. Kabinet podľa neho prijme legislatívu, ktorá má zvýšiť bezpečnosť účastníkov trhu s digitálnymi menami. Zákon regulujúci kryptomeny začiatkom decembra vetoval prezident Karol Nawrocki a Sejm sa neúspešne pokúsil jeho veto prelomiť. Na prelomenie prezidentského veta je v Poľsku potrebná trojpätinová väčšina, ktorou vládna koalícia nedisponuje.
(1 EUR = 4,2305 PLN)
