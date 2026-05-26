Utorok 26. máj 2026
EK povolila Nemecku kúpiť časť spoločnosti TenneT Deutschland

Autor TASR
Brusel 26. mája (TASR) - Európska komisia (EK) schválila vstup nemeckej vlády do prevádzkovateľa elektrickej siete TenneT Deutschland. Navrhovaná akvizícia nevyvoláva žiadne obavy z poškodenia hospodárskej súťaže, oznámila Komisia v utorok. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Nemecká vláda vo februári oznámila, že v rámci úsilia o rozšírenie elektrickej siete v krajine sa stane akcionárom spoločnosti TenneT Deutschland. Holandský materský koncern TenneT Holding v tom čase uviedol, že vláda prostredníctvom štátnej rozvojovej banky KfW zaplatí približne 3,3 miliardy eur a v nemeckej dcére získa podiel 25,1 %.

TenneT Deutschland je najväčším prevádzkovateľom prenosovej sústavy v Nemecku. Spravuje približne 14.000 kilometrov vysokonapäťových vedení medzi spolkovou krajinou Šlezvicko-Holštajnsko na severe a Bavorskom na juhu. Nemecko si v rámci energetickej transformácie predsavzalo vybudovať tisíce kilometrov nových elektrických vedení na prepravu veternej energie vyrobenej prevažne na severe krajiny do hlavných centier spotreby na priemyselnom juhu.
