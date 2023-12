Eurokomisia povolila Nemecku vyplatiť spoločnosti RWE 2,6 miliardy eur

Brusel 11. decembra (TASR) - Európska komisia (EK) v pondelok schválila kompenzáciu vo výške 2,6 miliardy eur, ktorú nemecká vláda vyplatila energetickej spoločnosti RWE za predčasné odstavenie uhoľných elektrární. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Vyšetrovanie preukázalo, že platby sú v súlade s pravidlami Európskej únie (EÚ) o poskytovaní štátnej pomoci, uviedla Komisia. Podporou postupného ukončenia prevádzky elektrární, spaľujúcich hnedé uhlie, nemecká vláda podľa Bruselu prispieva k dekarbonizácii hospodárstva v súlade s cieľom Únie stať sa do roku 2050 uhlíkovo neutrálnou. Nemecko plánuje do roku 2038 postupne ukončiť výrobu elektriny z uhlia.



Súčasný stredoľavicový vládny kabinet kancelára Olafa Scholza si v rámci koaličnej dohody predsavzal zastaviť využívanie uhla ešte skôr, "v ideálnom prípade" už v roku 2030. Na podporu skorého zatvorenia hnedouhoľných baní plánuje Berlín vyplatiť ich prevádzkovateľom miliardové kompenzácie. Komisia dospela k záveru, že hoci platby pre RWE predstavujú štátnu pomoc, sú nevyhnutné na to, aby sa umožnilo zatvorenie uhoľných elektrární, a zároveň sú nižšie, ako odhadovaná hodnota ušlého budúceho zisku.