EK požiadala Česko, aby odložilo podpis zmluvy s KHNP o Dukovanoch

Praha 12. mája (TASR) - Európska komisia (EK) požiadala Česko, aby odložilo podpis zmluvy s juhokórejskou spoločnosťou KHNP o dostavbe dvoch jadrových blokov v elektrárni Dukovany. Podľa listu, ktorý českému ministrovi priemyslu a obchodu Lukášovi Vlčkovi poslal podpredseda EK Stéphane Séjourné, Komisia preveruje, či KHNP nedostala zahraničné subvencie, ktoré by mohli ohroziť vnútorný trh EÚ. V pondelok to uviedla stanica ČT24, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



„Na základe poskytnutých informácií, ako aj ďalších informácií, ktoré útvary Komisie odhalili v rámci predbežného prieskumu, pretrvávajú významné náznaky, že strane (firme KHNP) boli poskytnuté zahraničné subvencie, ktoré môžu narušiť vnútorný trh,“ citovala ČT24 list podpredsedu EK.



Ide o ďalšiu komplikáciu v najdrahšej zákazke v histórii ČR. K podpisu zmluvy malo dôjsť 7. mája, na poslednú chvíľu ho však predbežným opatrením zablokoval Krajský súd v Brne, a to na základe podnetu francúzskej spoločnosti EDF, ktorá v tendri na dostavbu blokov neuspela a napadla rozhodnutie Úradu pre ochranu hospodárskej súťaže (ÚOHS). Zákaz podpisu zmluvy platí až do rozhodnutia o žalobe EDF.



EÚ už podľa českých médií začala predbežný prieskum, v ktorom chce posúdiť, či potenciálne zahraničné finančné príspevky získané firmou KHNP sú zahraničnými subvenciami a ak áno, či narúšajú vnútorný trh EÚ. Únia tiež pripravuje rozhodnutie o začatí hĺbkového vyšetrovania a Česko požiadala, aby do prijatia rozhodnutia spolupracovalo.











