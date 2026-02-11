< sekcia Ekonomika
EK pozýva expertov, aby sa stali členmi Európskej rady pre oceány
Komisia v stredu vyhlásila štvortýždňovú výzvu na predkladanie žiadostí, v rámci ktorej pozýva odborníkov a organizácie, aby prispeli k budúcnosti udržateľnej správy oceánov v EÚ.
Autor TASR
Brusel 11. februára (TASR) - Európska komisia (EK) v stredu informovala, že zriadila Európsku radu pre oceány, expertnú skupinu na vysokej úrovni, ktorej úlohou je poskytovať poradenstvo v oblasti implementácie Európskeho paktu o oceánoch, ktorý má podporiť európsky námorný priemysel. Informuje o tom spravodajca TASR.
Komisia v stredu vyhlásila štvortýždňovú výzvu na predkladanie žiadostí, v rámci ktorej pozýva odborníkov a organizácie, aby prispeli k budúcnosti udržateľnej správy oceánov v EÚ. Dvadsaťpäť expertov bude následne EK vymenovaných na päťročné funkčné obdobie, pričom prvé stretnutie expertnej skupiny je naplánované v marci tohto roku.
Odborníci a organizácie so záujmom o udržateľnosť oceánov, námorný priemysel alebo pobrežnú politiku sú vyzvaní, aby sa prihlásili a pomohli tak formovať budúcnosť stratégie EÚ v oblasti oceánov.
Rada bude EK radiť v oblasti účinného zavádzania Európskeho paktu o oceánoch, poskytovať odborné stanoviská ku konkrétnym výzvam súvisiacim s oceánmi a zabezpečovať súdržnosť politík medzi iniciatívami EÚ a opatreniami súkromného sektora.
V tejto súvislosti bude Európska rada pre oceány zohrávať kľúčovú úlohu v nadchádzajúcej iniciatíve na monitorovanie oceánov, podporovať znalosti o oceánoch, výskum a inovácie, gramotnosť v oblasti oceánov a námorné hospodárstvo.
Európsky pakt o oceánoch, prijatý v roku 2025, je komplexná stratégia, ktorá spája politiky EÚ v oblasti oceánov do jedného referenčného rámca. Stanovuje spoločnú víziu pre zdravé, odolné a udržateľne spravované moria a jeho cieľom je chrániť morské ekosystémy, podporovať udržateľné modré hospodárstvo, napredovať vo výskume oceánov, posilňovať námornú bezpečnosť a obranu a medzinárodnú správu oceánov.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Komisia v stredu vyhlásila štvortýždňovú výzvu na predkladanie žiadostí, v rámci ktorej pozýva odborníkov a organizácie, aby prispeli k budúcnosti udržateľnej správy oceánov v EÚ. Dvadsaťpäť expertov bude následne EK vymenovaných na päťročné funkčné obdobie, pričom prvé stretnutie expertnej skupiny je naplánované v marci tohto roku.
Odborníci a organizácie so záujmom o udržateľnosť oceánov, námorný priemysel alebo pobrežnú politiku sú vyzvaní, aby sa prihlásili a pomohli tak formovať budúcnosť stratégie EÚ v oblasti oceánov.
Rada bude EK radiť v oblasti účinného zavádzania Európskeho paktu o oceánoch, poskytovať odborné stanoviská ku konkrétnym výzvam súvisiacim s oceánmi a zabezpečovať súdržnosť politík medzi iniciatívami EÚ a opatreniami súkromného sektora.
V tejto súvislosti bude Európska rada pre oceány zohrávať kľúčovú úlohu v nadchádzajúcej iniciatíve na monitorovanie oceánov, podporovať znalosti o oceánoch, výskum a inovácie, gramotnosť v oblasti oceánov a námorné hospodárstvo.
Európsky pakt o oceánoch, prijatý v roku 2025, je komplexná stratégia, ktorá spája politiky EÚ v oblasti oceánov do jedného referenčného rámca. Stanovuje spoločnú víziu pre zdravé, odolné a udržateľne spravované moria a jeho cieľom je chrániť morské ekosystémy, podporovať udržateľné modré hospodárstvo, napredovať vo výskume oceánov, posilňovať námornú bezpečnosť a obranu a medzinárodnú správu oceánov.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)