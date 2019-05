EK pravdepodobne spustí voči Taliansku disciplinárne konanie

V prípade, že Európska komisia návrh na začatie disciplinárneho konania podá, Taliansko môže podľa agentúry Bloomberg skončiť s pokutou vo výške 3,5 miliardy eur.

Brusel 27. mája (TASR) - Európska komisia pravdepodobne spustí 5. júna disciplinárne konanie voči Taliansku. Dôvodom je neustále rastúci verejný dlh. Uviedli to v pondelok pre agentúru Reuters dva zdroje z eurozóny.



"Nálady jednoznačne smerujú k tomuto kroku," povedal jeden zo zdrojov. V prípade, že Európska komisia návrh na začatie disciplinárneho konania podá, Taliansko môže podľa agentúry Bloomberg skončiť s pokutou vo výške 3,5 miliardy eur.



Taliansku sa podarilo minulý rok v decembri vyhnúť takzvanej procedúre nadmerného deficitu, keď Rím uzatvoril s Európskou komisiou kompromis po ostrom spore za návrh rozpočtu na rok 2019. Ten pôvodne počítal s vysokými výdavkami s cieľom financovať predvolebné sľuby Ligy Severu a Hnutia piatich hviezd.



Na základe ostatných štatistických údajov za rok 2018 vzrástol dlh Talianska v minulom roku na 132,2 % hrubého domáceho produktu (HDP) zo 131,4 % HDP v roku 2017. Európska komisia odhaduje, že tento rok by dlh mohol vzrásť na 133,7 % HDP a v roku 2020 na 135,2 % HDP. Pravidlá EÚ pritom v prípade dlhu stanovujú strop 60 % HDP.



Taliansky vicepremiér Matteo Salvini však v pondelok vyhlásil, že víťazstvo Ligy Severu vo voľbách do Európskeho parlamentu dáva strane mandát na presadenie daňových škrtov a zmien v rozpočtových pravidlách Európskej únie. Salviniho pravicovo-populistická Liga Severu získala vo voľbách 34,3 percenta hlasov. To je jej najlepší výsledok v histórii a takmer dvojnásobné zlepšenie v porovnaní s vlaňajšími talianskymi parlamentnými voľbami.



"Prišiel čas, aby sme začali opätovne diskutovať o zastaraných pravidlách, ktoré poškodzujú Európu," povedal Salvini. Ako zároveň dodal, očakáva, že nová Európska komisia bude k Taliansku "priateľskejšia".