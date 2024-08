EK pravdepodobne zakáže Deutsche Bahn kryť straty divízie DB Cargo

Berlín 22. augusta (TASR) - Nemecký národný železničný prepravca Deutsche Bahn (DB) pravidelne vyrovnáva straty svojej divízie nákladnej dopravy DB Cargo, ktoré sa každoročne pohybujú v stovkách miliónov eur. Európska komisia (EK) pravdepodobne túto prax ukončí. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a DPA.



Zdroje blízke dozornej rade DB vo štvrtok pre DPA potvrdili správu agentúry Reuters, podľa ktorej Komisia z dôvodu ochrany hospodárskej súťaže zakáže účtovné operácie medzi materskou skupinou a jej dcérou upravené v takzvanej dohode o prevodoch zisku a strát. Bruselská komisia iniciovala preskúmanie tejto praxe začiatkom roka 2022. Podľa informovaných zdrojov čoskoro oznámi, že DB Cargo sa musí v budúcnosti finančne postaviť na vlastné nohy. Spoločnosť pre nákladnú dopravu tak dostane približne dva roky na to, aby sa dostala späť do čiernych čísel. DB Cargo môže aj naďalej zostať stopercentnou dcérskou spoločnosťou štátom vlastnenej železničnej skupiny a nemusí vracať už vyplatené kompenzácie za straty, uviedli zdroje.



"Spolková vláda, predstavenstvo DB a DB Cargo sa zhodujú na tom, že kríza v DB Cargo, ktorá trvá už roky, sa musí urýchlene ukončiť a že na dosiahnutie tohto cieľa sú potrebné naliehavé opatrenia," uviedol hovorca spolkového ministerstva dopravy. "Preto bol vypracovaný komplexný transformačný program, ktorý sa teraz musí dôsledne realizovať, a to aj so zreteľom na konanie o štátnej pomoci, aby sa spoločnosti DB Cargo zabezpečila právne bezpečná budúcnosť," uvádza sa ďalej vo vyhlásení.



V spoločnosti DB Cargo sa už realizuje reštrukturalizačný program, v rámci ktorého majú zaniknúť pracovné miesta, najmä v administratíve, a reorganizovať sa oblasti podnikania.