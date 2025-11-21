< sekcia Ekonomika
EK právne napomína Slovensko za nedostatočné zníženie emisií amoniaku
Autor TASR
Brusel 21. novembra (TASR) - Európska komisia (EK) v piatok prestavila súbor právnych konaní proti členským štátom EÚ, ktoré si neplnia povinnosti vyplývajúce z legislatívy EÚ. V novembrovom balíku právnych konaní Slovensko v politickej oblasti čelí konaniu pre novelizáciu ústavy a v oblasti životného prostredia pre znečisťovanie ovzdušia amoniakom, ktorého produkciu generuje predovšetkým agrosektor. Informuje o tom bruselský spravodajca TASR.
V oblasti životného prostredia EK ako prvý krok v rámci viacstupňovej právnej procedúry zaslala Slovensku formálnu výzvu za nedostatočné zníženie emisií amoniaku. Komisia spresnila, že ide o ustanovenia smernice EÚ z roku 2016 o znížení národných emisií určitých látok znečisťujúcich ovzdušie (smernica NEC).
Smernica stanovuje národné záväzky v oblasti znižovania emisií pre niekoľko látok znečisťujúcich ovzdušie - tieto záväzky (v porovnaní s východiskovým rokom 2005) má každý členský štát dosiahnuť rok po roku v období 2020 až 2029. Ambicióznejšie zníženia majú byť od roku 2030.
Členské štáty sú povinné zaviesť a aktualizovať národné programy znižovania emisií (NAPCP), aby preukázali, ako si svoje záväzky v oblasti znižovania splnia.
Po analýze národných inventárov emisií viacerých látok znečisťujúcich ovzdušie, ktoré členské štáty predložili v roku 2025, EK dospela k záveru, že Slovensko si od roku 2020 neplní záväzok znižovania emisií znečisťujúcej látky amoniaku. Tým porušilo svoje povinnosti vyplývajúce zo smernice NEC.
Okrem toho, keďže opatrenia stanovené v NAPCP Slovenska nedosiahli záväzok znižovania emisií amoniaku, nie sú dostatočné a ani primerané na obmedzenie ročných emisií spôsobených človekom, ako sa vyžaduje v smernici.
V Európe má 80 až 95 % celkových emisií amoniaku pôvod v poľnohospodárskych postupoch (z toho 80 % predstavujú exkrementy chovných zvierat a 20 % umelé hnojivá). Správa Ministerstva životného prostredia SR z roku 2022 zaznamenala, že z hľadiska dlhodobejšieho vývoja emisie amoniaku v roku 2020 poklesli oproti roku 2005 o 22,8 %. To bolo výsledkom legislatívneho i technologického pokroku v agrosektore a zmenou palivovej základne. Na vývoj mala vplyv aj zmena štruktúry a objemu priemyselnej produkcie. Najvýznamnejším zdrojom emisií amoniaku na Slovensku je poľnohospodárstvo - v roku 2023 bol podiel tohto odvetvia na celkových emisiách amoniaku 87 %.
Komisia v tejto súvislosti zasiela Slovensku formálnu výzvu, pričom slovenská vláda má k dispozícii dva mesiace na odpoveď a riešenie naznačených nedostatkov. Ak eurokomisia nedostane uspokojivú odpoveď, môže sa ako ďalší právny krok rozhodnúť vydať odôvodnené stanovisko.
