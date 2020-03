EK pre koronavírus pozastaví platnosť rozpočtových pravidiel EÚ

Brusel 21. marca (TASR) - Európska komisia (EK) dočasne pozastaví platnosť rozpočtových pravidiel Európskej únie (EÚ).



EK sa priblížila k formalizácii dohody, ktorú 5. marca dosiahli ministri financií EÚ, o zastavení platnosti fiškálnych pravidiel EÚ, ktoré limitujú vlády pri požičiavaní si peňazí. Takto uvoľní štátom ruky, aby mohli účinnejšie bojovať s pandémiou nového koronavírusu a jej ekonomickými dôsledkami.



EK v piatok (20. 3.) večer navrhla aktiváciu klauzuly na pozastavenie platnosti rozpočtových pravidiel. To znamená, že členské štáty nebudú musieť plniť fiškálne ciele a budú môcť stimulačnými balíkmi reagovať na pandémiu a reštriktívne opatrenia, ktoré vyvolala.



"Umožní to členským štátom prijať opatrenia, aby adekvátne reagovali na túto krízu bez ohľadu na rozpočtové požiadavky, ktoré by sa normálne aplikovali podľa európskeho fiškálneho rámca," uviedla EK.



Pravidlá EÚ požadujú od vlád, aby znižovali rozpočtový deficit, kým nevyrovnajú rozpočet alebo kým nedosiahnu prebytok, a aby znižovali verejný dlh každý rok a stlačili ho pod 60 % hrubého domáceho produktu (HDP). Po formálnom schválení návrhu ministrami financií EÚ na ich najbližšom zasadnutí EK už nebude započítavať vládne výdavky na boj s novým koronavírusom do kalkulácií deficitu a verejného dlhu.



Ministri EÚ sa už 5. marca dohodli, že ekonomické dôsledky pandémie nového koronavírusu predstavujú núdzovú situáciu a udalosť, ktorá je mimo ich kontroly, a preto sa výdavky na ich zmiernenie nemajú započítavať do kalkulácie deficitu a dlhu podľa rozpočtových pravidiel Únie.